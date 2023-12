/FOTO, VIDEO/ Městské divadlo v Mladé Boleslavi nabídne do konce letošního roku každý den představení. Diváci se mohou těšit například na Saturnina nebo na drama Porcie Coughlanová.

Z inscenace Porcie Coughlanová v Městském divadle v Mladé Boleslavi. | Foto: Jarmila Štuková

Ve čtvrtek 28. prosince nabídne mladoboleslavské divadlo komedii Saturnin, vytvořenou podle legendárního humoristického románu Zdeňka Jirotky. „Rodinná komedie plná humoru a živé hudby vás přenese do noblesní prvorepublikové atmosféry a ukazuje jak to vypadá, když se sluha stane de facto pánem svého zaměstnavatele,“ píše se na webu divadla o 135 minut dlouhém představení.

Zdroj: Youtube

Na pátek připravilo divadlo hned dvě představení. Derniéra Šesti tanečních hodin v šesti týdnech je vyprodaná. Na představení Jméno ale lístky jsou. „Francouzská komedie o tom, že slovo není vrabec a že to, co jednou vypustíte z pusy, může obrátit váš vesmír vzhůru nohama. A to i když se jedná o nevinný žert, kdy si jen chcete z rodinných příslušníků a přátel vystřelit ohledně jména vašeho očekávaného potomka. Přijďte na večeři, kde se podává marocké menu a jako dezert dlouho utajované rodinné pravdy. Na večeři, po které nezůstane kámen na kameni. Naštěstí však jedna netušená okolnost všechny dovede k harmonickému happy endu,“ shrnuje web divadla děj inscenace, která bude uvedena od 19 hodin.

Zdroj: Youtube

Sobotní večer bude patřit hře Porcie Coughlanová, která diváky zavede do do irského středozemí, svérázného kraje s ještě svéráznějšími obyvateli, protkaného tepnami řek a jezer stejně hustě jako keltskou mytologií. „Právě na břehu Belmontské řeky stojí rodinné sídlo Rafaela Coughlena a Porcie Coughlenové, místní krásky, která láme srdce zdejším mužům. Stejně nezadržitelně jako voda v řece, plyne i čas a Porcie slaví třicáté narozeniny. Je tomu ale také na den přesně patnáct let, kdy se utopil Porciin bratr, dvojče Gabriel. Během jednoho slavnostního dne tak z hlubin řeky vyvěrají rodinná tajemství, staré křivdy a nebeský zpěv,“ píše se v anotaci inscenace s upozorněním, že v inscenaci o délce 120 minut se objevují i vulgarismy, proto není vhodná pro děti.

Zdroj: Youtube

Celý rok 2023 završí v mladoboleslavském divadle 31. prosince od 18 hodin muzikál Miluji tě, ale…. „Jsou muži opravdu z Marsu a ženy z Venuše? Je najít toho pravého stejně náročné jako najít tu pravou? Kolik těch pravých může člověk za život potkat? Neřekli jste náhodou před časem tomu pravému, že zůstanete kamarádi? Nechystáte si právě vzít protějšek s naprosto odlišnými zájmy? Zamyslete se, neupadá váš letitý vztah pomalu, ale jistě do stereotypu a v posteli už to taky není ono? Pestrá paleta situací z různých fází partnerského života vás ujistí, že se v tom všem neplácáte sami.“ Tak divadlo představuje slavný muzikálový hit z Off-Broadwaye od autorské dvojice Joe DiPietro a Jimmy Roberts, který uvádí v překladu Adama Nováka. I zde je zdůrazněno, že představení o délce 130 minut není vhodné pro děti.

Zdroj: Youtube

Všechna představení s výjimkou Šesti tanečních hodin v šesti týdnech budou mít reprízy i v nadcházejících týdnech. Saturnin 26. ledna, Jméno 9. února, Porcie Coughlanová 29. ledna a Miluji tě, ale… 17. ledna.