/FOTO, VIDEO, PROGRAM/ Městské divadlo Mladá Boleslav nabízí i tento týden zajímavý program. Diváci se mohou těšit drama z prostředí Irska, komediální představení i příběh velké prvorepublikové hvězdy Adiny Mandlové.

Z inscenace Porcie Coughlanová v Městském divadle v Mladé Boleslavi. | Foto: Jarmila Štuková

Pondělí 29. 1. od 19.00

(od 18.35 Dramaturgický úvod v dolním foyeru divadla – Kateřina Suchanová)

Porcie Coughlanová

Drama

Na břehu Belmontské řeky v Irsku stojí rodinné sídlo Rafaela Coughlena a Porcie Coughlenové, místní krásky, která láme srdce zdejším mužům. Ta nyní slaví třicáté narozeniny. Je tomu ale také na den přesně patnáct let, kdy se utopil Porciin bratr, dvojče Gabriel. Během jednoho slavnostního dne tak z hlubin řeky vyvěrají rodinná tajemství, staré křivdy a nebeský zpěv.

Účinkují: Magdalena Jirounková (nebo Jaroslava Košková j. h.), Milan Ligač, Lucie Matoušková, Veronika Bajerová, Radim Madeja, Eva Reiterová…

Úterý 30. 1. od 19.00

Muž mojí ženy

KomedieUvádí divadlo Na Fidlovačce Praha.

Vyprodáno



Středa 31. 1. od 19:00

1000 tváří Adiny

Inscenace

Adina Mandlová se narodila v Mladé Boleslavi a patří mezi nejslavnější české filmové, ale i divadelní herečky období první republiky. Jaká ve skutečnosti byla? Na veřejnosti považována za femme fatale, v soukromí často nešťastná a osamělá.

Účinkují: Malvína Pachlová j. h., Svatava Hanzl Milková, Tereza Blažková j. h., Petr Mikeska, Karolina Frydecká…

Středa 31. 1. od 19:00

Novecento (1900)

inscenace uváděná na Malé scéně

Zadáno



Čtvrtek 1. 2. od 19.00

Dokonalá svatba

Komedie

Dnes se žením. To je jediná jistá myšlenka, se kterou se Bill probouzí v novomanželském apartmá. Problém je, že se probouzí vedle úplně cizí dívky. Do svatby zbývá jen pár hodin a do apartmá míří nejen jeho vyvolená, ale co hůř, i jeho nastávající tchyně. Co teď?

Účinkují: Hana Marie Maroušková, Ivo Theimer, Petr Mikeska, Magdalena Jirounková, Svatava Hanzl Milková, Ivana Nováčková, Petr Bucháček

Pátek 2. 2. od 19:00

Dokonalá svatba

Komedie

