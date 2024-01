Sobota bude v Domě Kultury v Mladé Boleslavi patřit tradičnímu Kotelnickému plesu společnosti Ško-Energo. Návštěvníci se mohou tradičně těšit na hvězdný program.

Zpěvačka Eva Burešová. | Foto: se svolením Stanislava Nováčka

Ples začíná v 19.30. Během večera, který bude moderovat Jakub Prachař, vystoupí známá skupina No Name, Eva Burešová a Band a Charlie Band. Návštěvníci ale potěší i na revivalová skupina The Bugles, která hraje písně The Beatles, Cimbálová skupina Lália a DJ Pavla Cejnara.

Eva Burešová při svém vystoupení s Danem Bártou a Balage band

Zdroj: Youtube

Chybět nebude pekelný bar, bohatá tombola a v neposlední řadě soutěž o teplo zdarma.