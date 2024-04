Již zítra začíná turistická sezona na zřícenině hradu Michalovce. Otevřeno bude pro návštěvníky po celé velikonoční svátky.

Michalovická Putna. | Foto: Josef Pilař

Zřícenina gotického hradu Michalovice, který je známý díky své dominantní věži spíše jako Michalovická Putna, zahájí letošní sezonu na Velký pátek 29. března. Otevřeno bude přes víkend a i o Velikonočním pondělí.

Během dubna bude posléze otevřeno vždy o víkendech od 10 do 16 hodin. Od května do září pak vždy od úterý do neděle od 10 do 17 hodin a v říjnu opět pouze o víkendech od 10 do 16 hodin.

Dospělí zaplatí 40 korun, senioři od 65 let výš 20 korun a děti do 15 let 10 korun.