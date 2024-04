/FOTO, VIDEO/ Tento týden se v Městském divadle Mladá Boleslav ponese ve znamení Hráčů, komedie Nikolaje Vasiljeviče Gogola, která měla na zdejších prknech slavnostní premiéru minulý týden. Na programu je však také Hotel mezi dvěma světy, Kytice nebo koncert Jakuba Šafra.

Představení Hráči v Městském divadle Mladá Boleslav | Foto: MDMB

Pondělí 22. 4. od 19:00

Hráči

Komedie

Gogolova zábavná hra vás zavede mezi karetní hráče. Sázky jsou vysoké. A bude se podvádět, přirozeně. Jenže kdo nakonec skutečně zvítězí? Nadčasová komedie o tom, že podvádět se nevyplácí a že i když si myslíte, že umíte dobře blafovat, vždycky se nakonec najde někdo, kdo je lepší.

Účinkují: Martin Hrubý, Ivo Theimer, Petr Prokeš, Ondřej Lechnýř j. h., Petr Bucháček, Milan Ligač, Roman Teprt, Jaroslav Janovský j. h., Otakar Jílek j. h.

Úterý 23. 4. od 19 hodin

Středa 24. 4. od 19 hodin

Jakub Šafr – Speciální šlitrovský večer

koncert na malé scéně

Středa 24. 4. od 19 hodin

Hotel mezi dvěma světy komedie Vítejte v luxusním hotelu, kde je vše dokonalé. Až na to, že si na důvod, proč jste na této dovolené či služební cestě, nemůžete nějak vzpomenout. Ani vy, ani jiní hosté. Místní tajemný doktor S… vám záhadu nikterak neobjasní, spíše naopak. Ale nevadí – je to celkem sympaťák a navíc velmi pohledná žena. Není na co čekat – chyťte život za pačesy a prožijte osudovou lásku dřív, než vám ujede výtah. Účinkující: Petr Prokeš, Roman Teprt, Luděk Jiřík j. h., Magdalena Jirounková, Karolina Frydecká, Lucie Matoušková, Otakar Jílek j. h., Jaroslav Janovský j. h. Zdroj: Youtube



Čtvrtek 25. 4. od 18 hodin

Záhada hlavolamu

Chtěli byste se vznést do nebe na létajícím kole? Není nic snazšího. Stačí se jen odvážit vkročit do temných, úzkých a křivolakých uliček Stínadel, čtvrti se špatnou pověstí. Někde tam by měl být skryt legendární hlavolam „ježek v kleci“, do jehož srdce mladý vynálezce Jan Tleskač vložil plánek na výrobu létajícího velocipedu. Jenže ve Stínadlech není pro žádného chlapce ani dívku dvakrát bezpečno. Vládnou tam totiž party divokých kluků, které si říkají Vontové.

Tvůrce na tento, dnes již klasický, příběh nahlíží s laskavou nadsázkou a humorem a vhodně jej přibližuje současným divákům.

Uvádí Divadlo AHA Praha.

Pátek 26. 4. od 19 hodin

Novecento (1900)

inscenace na malé scéně

