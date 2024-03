/FOTO, VIDEO/ Městské divadlo Mladá Boleslav nabídne i tento týden zajímavý program. Uvede komedie, pohádku, ale i premiéru představení podle Kytice podle básnické s bírky Karla Jaromíra Erbena. Kytice je uváděná na Malé scéně a už před premiérou o ni byl velký zájem. V seznamu představení bylo v pondělí 11. března u všech březnových a dubnových na webu uvedeno, že jsou vyprodaná. Vstupenky byly k dispozici až na představení 7. května, 6. června a 7. června.

Představení Splašené nůžky v Městském divadle Mladá Boleslav | Foto: Městské divadlo Mladá Boleslav

Pondělí 11. 3. od 19.00

Hotel mezi dvěma světy

mysteriózní komedie

Vítejte v luxusním hotelu, kde je vše dokonalé. Až na to, že si na důvod, proč jste na této dovolené či služební cestě, nemůžete nějak vzpomenout. Ani vy, ani jiní hosté. Místní tajemný doktor S… vám záhadu nikterak neobjasní, spíše naopak. Ale nevadí – je to celkem sympaťák a navíc velmi pohledná žena. Není na co čekat – chyťte život za pačesy a prožijte osudovou lásku dřív, než vám ujede výtah.

Účinkují: Petr Prokeš, Roman Teprt, Luděk Jiřík j. h., Magdalena Jirounková, Karolina Frydecká, Lucie Matoušková, Otakar Jílek j. h., Jaroslav Janovský j. h.

Úterý 12. 3. od 18.00

Kocour Modroočko

pohádka pro děti

Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí pořádnému kočičímu životu. Jeho průvodcem je učený Bělovous Zrzunda a krásná kočka Zelenoočka. Postupně zjišťuje, jak dovede být ten „opravdový“ kočičí život zajímavý, někdy trochu krutý, ale především krásný. Na svém prvním výletě potkává různá zvířátka- křečka, krtka, králíka, psa, myši a různé kočičí kamarády.

Uvádí divadlo Krapet Praha



Středa 13. 3. od 19.00

Splašené nůžky

komedie

Titul, který se může pyšnit zápisem do Guinessovy knihy rekordů jako nejdéle hraná činoherní inscenace na světe a ve kterém diváci rozhodují, kam se děj posune. Že nástrahy skrývá zubařské křeslo je díky Agathě Christie všem obecně známo. Ale čekali byste nástrahy i v křesle kadeřnickém?… Účinkují: Magdalena Jirounková, Milan Ligač, Radim Madeja, Petr Prokeš, Roman Teprt, Karolina Frydecká…

Čtvrtek 14. 3. od 10.30

Kytice

(veřejná generální zkouška)

Vodník, Svatební košile, Zlatý kolovrat – kdo by neznal nesmrtelné balady z proslulého díla Karla Jaromíra Erbena. Nyní si je budete moct vychutnat v podání mladoboleslavského divadla a netradiční režii Diany Šoltýsové, to vše z bezprostřední blízkosti. Poznejte klasiku jinak!

Účinkují: Jaroslava Košková j. h., Veronika Bajerová, Lucie Matoušková, Petr Mikeska, Eva Reiterová…

Vyprodáno



Čtvrtek 14. 3. od 19.00

Splašené nůžky

Komedie

Pátek 15. 3. od 19.00

Kytice

Slavnostní premiéra

Vyprodáno



Sobota 16. 3. od 19.00

1984 – divadelní film

Po Bílé nemoci divadlo připravilo další divadelní film. Tentokrát jsme sáhlo po aktuálním díle George Orwella – 1984. Kniha popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita, kterou živí permanentní, „udržovací“ válka mezi třemi kontinentálními mocnostmi. Společnosti vládne Strana a cokoli proti kolektivnímu myšlení Strany je krutě trestáno, lidská individualita se stává zločinem. Po projekci se uskuteční v hledišti beseda s tvůrci filmu.

Účinkují: Petr Prokeš, Magdalena Jirounková, Martin Hrubý, Petr Mikeska, Petr Bucháček, Radim Madeja, Ivo Theimer, Roman Teprt, Veronika Bajerová, Karolina Frydecká, Svatava Hanzl Milková, Lucie Matoušková, Eva Reiterová…

Zdroj: Městské divadlo Mladá Boleslav