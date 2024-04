/FOTO, VIDEO/ Městské divadlo Mladá Boleslav nabízí i tento týden zajímavý program. Diváci se mohou těšit na muzikálový hit Miluju tě, ale… Vrací se rovněž inscenace 1000 tváří Adiny a slavné drama Králova řeč.

Představení Králova řeč v Městském divadle v Mladé Boleslavi. | Video: Deník/Michal Bílek

Středa 3. dubna od 19 hodin

Rok na vsi

Inscenace

Kronika jedné moravské vsi vydává zprávu o životě jejích obyvatel. O životě svázaném tradicemi. O životě v souladu s přírodou, která stanovuje pevný řád a morálku. Prožijte s hrdiny jeden Rok na vsi a vše, co bylo jeho nedílnou součástí – masopust, Velikonoce, dušičky, Vánoce, svatby, pohřby, odvody na vojnu… Nenechte se však zmýlit představami o ryzí, čisté venkovské harmonii. Bratři Mrštíkové líčí bez příkras všechny hříchy, zrady a vášně, které se odehrály ve smyšlené Habrůvce. Dost dobře se ale mohly stát kdekoliv jinde a dnes.

Účinkují: Svatava Hanzl Milková, Petr Prokeš, Martin Hrubý, Barbora Kostkanová j. h., Lucie Matoušková, Roman Teprt, Milan Ligač, Karolina Frydecká, Petr Mikeska, Petr Bucháček…

Čtvrtek 4. dubna od 19 hodin

Miluju tě, ale…

Muzikál

Jsou muži opravdu z Marsu a ženy z Venuše? Je najít toho pravého stejně náročné jako najít tu pravou? Kolik těch pravých může člověk za život potkat? Neřekli jste náhodou před časem tomu pravému, že zůstanete kamarádi? Nechystáte si právě vzít protějšek s naprosto odlišnými zájmy? Zamyslete se, neupadá váš letitý vztah pomalu, ale jistě do stereotypu a v posteli už to taky není ono? Pestrá paleta situací z různých fází partnerského života vás ujistí, že se v tom všem neplácáte sami. Slavný muzikálový hit z Off-Broadwaye

Účinkují: Veronika Bajerová, Hana Marie Maroušková, Radim Madeja, Petr Mikeska…

Čtvrtek 4. dubna od 19 hodin

Návštěvy u pana Greena

Inscenace na Malé scéně

Od doby, kdy mu zemřela žena, bydlí starý pan Green sám v malém, čím dál tím víc zanedbaném bytě v jednom z manhattanských činžáků. Jednotvárnost jeho všedních dní však naruší Ross, nejméně o dvě generace mladší, suverénní hezoun, který návštěvy pana Greena vyfasoval jako veřejně prospěšné práce za to, že ho nezodpovědně rychlou jízdou ohrozil na životě. Oba muže od sebe dělí mnohem víc než jen velký věkový rozdíl. Najít společnou řeč se zdá být naprosto nemyslitelné, zvlášť když se motivace na obou stranách rovná nule.

Účinkují: Petr Bucháček, Milan Ligač

PŘESUNUTÉ PŘEDSTAVENÍ Z 11.DUBNA 2024.

Pátek 5. dubna od 19 hodin

Králova řeč

Drama

Dějiny se stále opakují a my, lidé, jsme zkrátka nepoučitelní. Přijměte pozvání k prožití pohádkového příběhu o koktavém princi, který se nakonec stal králem a svého štěstí došel. Přijměte pozvání do doby, kdy Evropa stála na okraji propasti a začal ji ovládat jediný šílenec. Že vám to něco připomíná? Nabízíme katarzi, že naděje umírá poslední a pohádkové konce existují. To vše okořeněno typickým britským humorem. Králova řeč je jednou z nejúspěšnějších her současnosti, podle které byl natočený film ověnčený několika Oscary.

Účinkují: Radim Madeja, Petr Bucháček, Hana Marie Maroušková, Karolina Frydecká, Petr Prokeš, Roman Teprt….

Sobota 6. dubna od 19 hodin

1000 tváří Adiny

Inscenace

1000 tváří Adiny je další z autorských projektů MDMB, který sleduje životní osudy významné osobnosti. Adina Mandlová se narodila v Mladé Boleslavi a patří mezi nejslavnější české filmové, ale i divadelní herečky období první republiky. Jaká ve skutečnosti byla? Na veřejnosti považována za femme fatale, v soukromí často nešťastná a osamělá. Ve 30. letech prožila vrchol slávy a následně čelila obvinění z kolaborace s Němci, což se s ní táhlo po zbytek jejího života.

Účinkují: Malvína Pachlová j. h., Svatava Hanzl Milková, Tereza Blažková j. h., Petr Mikeska, Karolina Frydecká, Petr Prokeš…

Zdroj: Městské divadlo Mladá Boleslav