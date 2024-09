Městské koupaliště v Mladé Boleslavi bude ve všední dny otevřeno od 10 do 20 hodin, o víkendu od 9 do 21 hodin. Cena vstupného zůstává stejná jako během sezóny.

Přestože je areál koupaliště ve Všejanech otevřen po celý rok, kiosek bude fungovat pouze do čtvrtka 5. září. Každý den otevírá ve 12 hodin.

Benátky nad Jizerou hlásí následující zářijovou otevírací dobu: po celý týden včetně víkendu je možné se vykoupat od 10 do 18:30.

Vítěz ankety Deníku, koupaliště Dobrovice, prodlužuje otevírací dobu do 15. září, každý den od 9 do 17 hodin. Denní vstupné pro dospělého činí 50 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma, starší děti za 25 korun.

Také Luštěnice hlásí, že mají otevřeno. „Od pondělí 2. září 2024 bude koupaliště otevřeno každý den od 13 do 19 hodin, v závislosti na počasí. Vstupné bude zdarma, koupání na vlastní nebezpečí - voda již nebude hygienicky sledována,“ informují z úřadu.