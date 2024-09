V anketě bylo na výběr 13 koupališť z celého Boleslavska, pro která mohli čtenáři hlasovat od 18. do 31. srpna. Celkově dali místům 13 100 hlasů. Po celou dobu hlasování se odehrával boj mezi dvěma koupalištěmi, výsledek je však jasný. Mezi prvním a druhým místem vznikl rozdíl větší než 2 tisíce hlasů.

Vítěz překvapivě neleží v žádném velkém městě. Na prvním místě se umístilo koupaliště v Dobrovici, druhé místo obsadilo koupaliště v Dolní Bukovině. Daleko za sebou nechalo třetí místo, na němž se umístilo koupaliště v Bělé pod Bezdězem.

Vzhledem k příznivému počasí bude vítězné koupaliště v Dobrovici otevřeno až do 15. září. Otevírací doba je nezměněna, návštěvníci se mohou vykoupat v době od 9 do 17 hodin. Plné vstupné se dá zakoupit za 50 korun, děti nad 6 let zaplatí 25 korun, mladší mají vstup zdarma.