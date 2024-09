Již od roku 1991 se Rada Evropy a Evropská komise snaží posílit povědomí o jiných kulturách a ochraně kulturního dědictví i památek. V rámci těchto dnů, které se odehrávají každý rok v září, se otevírají dveře památek, které nejsou běžně přístupné návštěvníkům.

Letos se akce odehrává od soboty 7. září do neděle 15. září, přičemž památky na Boleslavsku otevírají dveře zájemcům až v druhé polovině programu. Téma je v tomto roce „Památky spojují svět“.

Loreta v Kosmonosích připravila na čtvrtek 12. září od 17 hodin slavnostní zahájení a současně vernisáž výstavy obrazů Jan Červinky s názvem Krajiny mého srdce. „V kulturním programu v rámci vernisáže vystoupí houslista František Lamač,“ informují pořadatelé. Výstava potrvá do konce října a návštěvníci si ji mohou prohlédnout od čtvrtka do soboty mezi 12 a 17 hodinami a v neděli od 10 do 12 hodin.

close info Zdroj: Milada Remešová zoom_in Program Loreta v Kosmonosích

Zámek v Bělé pod Bezdězem bude přístupný zdarma dne 15. září od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. „Přijďte se podívat do našich expozic, věnovaných především souvislostem s místní historií (loupežníci, loutky, dětská manufaktura) a prozkoumat genius loci tohoto místa. Zdržet se můžete do večerního koncertu v 17:30, který se uskuteční v nově zrekonstruovaném Valdštejnském sále, a kde vystoupí skvělé smyčcové hudební uskupení Yellow Duo, které nás potěší mimo jiné filmovými melodiemi,“ zvou pořadatelé.