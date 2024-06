Pondělí 17. června od 19 hodin

úterý 18. června od 19 hodin

středa 19. června od 19 hodin



Drákula

Krev je život. Pro někoho doslova. Bez pravidelného přísunu krve nevydrží bytosti, které žijí jen mezi západem slunce a zakokrháním kohouta. Dívají-li se do zrcadla, nevidí svůj obraz. Upíři. Vydejte se s námi za strašidelným dobrodružstvím, které vás nepotká jen v Transylvánii. Přijměte pozvání na hrad hraběte Drákuly v dramatizaci, která vznikla přímo pro MDMB.

Účinkují: Petr Prokeš, Eva Reiterová, Svatava Hanzl Milková, Magdalena Jirounková, Ivo Theimer, Daniel Mišák j. h., Ondřej Lechnýř j. h., Roman Teprt, Martin Hrubý, Lucie Matoušková, Ivana Nováčková, Veronika Bajerová, Luboš Dvořák j. h., Karolina Frydecká

Čtvrtek 20. června od 18 hodin

Hráči

Gogolova zábavná hra vás zavede mezi karetní hráče. Sázky jsou vysoké. A bude se podvádět, přirozeně. Jenže kdo nakonec skutečně zvítězí? Nadčasová komedie o tom, že podvádět se nevyplácí a že i když si myslíte, že umíte dobře blafovat, vždycky se nakonec najde někdo, kdo je lepší.

Účinkují: Martin Hrubý, Ivo Theimer, Petr Prokeš, Ondřej Lechnýř j. h., Petr Bucháček, Milan Ligač, Roman Teprt, Jaroslav Janovský j. h., Otakar Jílek j. h.

Pátek 21. června od 20:30

Sobota 22. června od 20:30Dokonalá svatba na Sychrově

Nádvoří státního zámku Sychrov

Dnes se žením. To je jediná jistá myšlenka, se kterou se Bill probouzí v novomanželském apartmá. Problém je, že se probouzí vedle úplně cizí dívky. Do svatby zbývá jen pár hodin a do apartmá míří nejen jeho vyvolená, ale co hůř, i jeho nastávající tchyně. Co teď? Svižná komedie britského autora Robina Hawdona popisuje s nadsázkou a humorem, co vše se může stát ve svatební den-obzvlášť, když to den před tím přeženete na rozlučce se svobodou.

Účinkují: Hana Marie Maroušková, Ivo Theimer, Petr Mikeska, Magdalena Jirounková, Svatava Hanzl Milková, Ivana Nováčková, Petr Bucháček