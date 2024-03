/FOTO, VIDEO/ Městské divadlo Mladá Boleslav přináší i tento týden zajímavý program. Mnohá představení jsou však vyprodaná, a to včetně koncertu Adama Plachetky a Ondřeje Havelky nebo dramatu Králova řeč. Přesto na diváky čeká například pořad Hovory na scéně, které tentokrát přivítají herečku a dabérku Miriam Chytilovou. V sobotu pak nastane Noc divadel. Uvedena bude hra Dokonalá svatba, připraven je také speciální Divadelní kvíz.

Komedie Dokonalá svatba v Městském divadle v Mladé Boleslavi. | Foto: Jarmila Vlčková

Pondělí 18. března, 10.00

Kytice

Inscenace na malé scéně

Pro školy - Vyprodáno



Pondělí 18. března, 19.00

Králova řeč

drama

Vyprodáno



Úterý 19. březen, 19.00

Hovory na scéně – Miriam Chytilová

Pořad na malé scéně, pořádá Boleslavský klub přátel divadla



Středa 20. březen, 19.00

Adam Plachetka & Ondřej Havelka a jeho Melody Makers přinášejí Nebe na zemi

Koncert

Vyprodáno



Čtvrtek 21. března, 18.00

Brouk Pytlík

Pohádka

Do jezírka, kde bydlí statečný a hodný Pavouk Vodouch, se přistěhuje zlý Potápník s půvabnou Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda a jeho kamarádi – Cvrček, Ploštice Ruměnice, Škvor policajt, Luční koník a samozřejmě Brouk Pytlík se společně snaží palouček zachránit.

Objeví se i Beruška a Housenka Pepina. A protože je Ferda už z práce hodně unavený, rozhodne se ho zastoupit Brouk Pytlík.

Uvádí Docela velké divadlo Litvínov.

Vyprodáno



Čtvrtek 21. března, 19.00

Návštěvy u pana Greena

Představení na malé scéně

Vyprodáno



Pátek 22. března, 18.00

Brouk Pytlík

Pohádka

Uvádí Docela velké divadlo Litvínov.



Pátek 22. března, 18.00

Kytice

Inscenace na malé scéně

Vyprodáno



NOC DIVADEL 2024

Sobota 23. března, 19.00

Dokonalá svatba

Komedie

Dnes se žením. To je jediná jistá myšlenka, se kterou se Bill probouzí v novomanželském apartmá. Problém je, že se probouzí vedle úplně cizí dívky. Do svatby zbývá jen pár hodin a do apartmá míří nejen jeho vyvolená, ale co hůř, i jeho nastávající tchyně. Co teď? Svižná komedie britského autora Robina Hawdona popisuje s nadsázkou a humorem, co vše se může stát ve svatební den-obzvlášť, když to den před tím přeženete na rozlučce se svobodou.

Účinkují: Hana Marie Maroušková, Ivo Theimer, Petr Mikeska, Magdalena Jirounková, Svatava Hanzl Milková, Ivana Nováčková, Petr Bucháček

Sobota 23. března, 19.00

Noc divadel 2024 – divadelní kvíz

Na malé scéně jsme bude v rámci Noci divadel připraven Divadelní kvíz. Zájemci budou moci potrápit své mozkové závity a zjistit, jak dobře znají nejen mladoboleslavské divadlo. Zároveň se příchozí budou moci vyfotografovat u fotostěny, která byla představena na lednovém galavečeru. Vstup na divadelní kvíz je zdarma, nutná je však rezervace míst v obchodním oddělení v Husově ulici – tel: 326 323 269 nebo e-mail: divadlo.predprodej@seznam.cz

