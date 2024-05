Pondělí 27. května od 15.00

Alpský král a nelida

představení na Malé scéně

Premiéra

Romanticko-komická originální kouzelná komedie, plná humoru a gagů,

o nápravě horkokrevného podezřívavého cholerika – statkáře Třeštila pomocí mocných kouzel Alpského vládce hor – Astragaluse.

Uvádí Dětské divadelní studio při MDMB.

Pondělí 27. května od 19.00

Dokonalá svatba

Komedie

Dnes se žením. To je jediná jistá myšlenka, se kterou se Bill probouzí v novomanželském apartmá. Problém je, že se probouzí vedle úplně cizí dívky. Do svatby zbývá jen pár hodin a do apartmá míří nejen jeho vyvolená, ale co hůř, i jeho nastávající tchyně. Co teď? Svižná komedie britského autora Robina Hawdona popisuje s nadsázkou a humorem, co vše se může stát ve svatební den-obzvlášť, když to den před tím přeženete na rozlučce se svobodou.

Účinkují: Hana Marie Maroušková, Ivo Theimer, Petr Mikeska, Magdalena Jirounková, Svatava Hanzl Milková, Ivana Nováčková, Petr Bucháček

| Video: Youtube

Středa 29. květen od 19.00 Hráči Komedie Gogolova zábavná hra vás zavede mezi karetní hráče. Sázky jsou vysoké. A bude se podvádět, přirozeně. Jenže kdo nakonec skutečně zvítězí? Nadčasová komedie o tom, že podvádět se nevyplácí a že i když si myslíte, že umíte dobře blafovat, vždycky se nakonec najde někdo, kdo je lepší. Účinkují: Martin Hrubý, Ivo Theimer, Petr Prokeš, Ondřej Lechnýř j. h., Petr Bucháček, Milan Ligač, Roman Teprt, Jaroslav Janovský j. h., Otakar Jílek j. h. | Video: Youtube

Čtvrtek 30. května od 19.00

Jméno

Komedie

Francouzská komedie o tom, že slovo není vrabec a že to, co jednou vypustíte z pusy, může obrátit váš vesmír vzhůru nohama. A to i když se jedná o nevinný žert, kdy si jen chcete z rodinných příslušníků a přátel vystřelit ohledně jména vašeho očekávaného potomka. Přijďte na večeři, kde se podává marocké menu a jako dezert dlouho utajované rodinné pravdy. Na večeři, po které nezůstane kámen na kameni. Naštěstí však jedna netušená okolnost všechny dovede k harmonickému happy endu. Poslední repríza v sezoně

Účinkují: Milan Ligač, Magdalena Jirounková, Veronika Bajerová, Petr Mikeska, Radim Madeja

| Video: Youtube

Pátek 31. května od 19.00 Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách hudební komedie Uvádí divadlo Na Fidlovačce Praha. Vyprodáno

Sobota 1. června od 17.00

Rákosníček a hvězdy

Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma tmoucí a na hladině se zatřpytí první hvězdy, se vydává neposedný veselý skřítek Rákosníček na své nebeské dobrodružství. Jak to dopadne, když si Rákosníček chce vysloužit u vesmírného hvězdáře hvězdu a místo toho spadne dolů na Zem s hvězdičkou Leničkou i Malým vozem? Zmatek na obloze může zachránit jen všemocný vesmírný pastýř. Známé večerníčkové postavičky ožívají ve veselém představení na motivy knihy Jaromíra Kincla.

Uvádí divadlo Anfas Praha.

Zdroj: Městské divadlo Mladá Boleslav