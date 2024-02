/FOTO, VIDEO/ Městské divadlo Mladá Boleslav nabízí i tento týden zajímavý program. Naposledy se na boleslavských prknech před již nyní vyprodaným hledištěm předvede nejhorší operní zpěvačka všech dob. Diváci se ale mohou těšit i na komedii pikantní konverzační komedii, známou pohádku nebo koncert vážné hudby.

Divadlo v Mladé Boleslavi uvádí komedii Petera Quiltera Je úchvatná. Příběh vypráví o nejhorší pěvkyni všech dob Florence Foster Jenkinsové. | Foto: FB/Divadlo Mladá Boleslav

Pondělí 26. února, 19.00

Je úchvatná! – DERNIÉRA

Komedie

Derniéra představení, které přibližuje život nejhorší operní divy všech dob.

Vyprodáno

Zdroj: Youtube

Úterý 27. února, 18.00

Lotrando a Zubejda

pohádka pro děti

Příběh o tom, jak si starý loupežník Lotrando pro samé obírání pocestných málem ani nevšiml, že mu z jeho syna vyrostl pěkný, ale nevzdělaný mladík. Pošle proto mladého Lotranda do kláštera, aby se mu dostalo řádného vychování. Jenže jako slušně vychovaný člověk pak Chlapec není schopen obrat ani toho nejneobyčejnějšího kupčíka. Ještěže potká drvoštěpa Drnce, který se s ním rozdělí o kus chleba s tvarohem. S fortelným dřevorubcem Drncem se Lotrando dostane také do daleké Solimánie. Tam už dlouhou dobu shánějí pravého studovaného doktora. Člověka, který má před lékařským jménem slabiku „Dr“. Jedině takový muž by prý mohl vyléčit jejich stonavou princeznu Zubejdu…

Uvádí divadlo Natálie Venturové Praha.



Středa 28. února, 19.00

Smetanovo trio hraje skladby J. Suka, A. Dvořáka a B. Smetany

Koncert

Uvádí Kultura města Mladá Boleslav



Čtvrtek 29. února, 18.00

Elektrický Emil

představení pro mládež

Emil měl vždycky pod čepicí. Učil se tak dobře, že dostal 1200 zlatých na dobrodružnou cestu do Ameriky. Tam se díky svému fištrónu stal parťákem největších vynálezců všech dob. S Thomasem Alvou Edisonem vymysleli světýlka na vánoční stromečky a s Nikolou Teslou první rádio na světě. Ale to Emilovi nestačí. Musí přeci ještě dát dohromady lokomotivu pro svoji milovanou dívku Malvínu. Lokomotivu, která nečoudí a nesmrdí…

Uvádí divadlo AHA Praha.



Pátek 1. března 19.00

Klíčovou dírkou

Komedie

Doktor Prentice je pěkné kvítko, a tak se slečna Barcleyová ocitne nahá ukrytá v jeho kanceláři. Následuje sled šílených, zoufalých a hlavně neúspěšných pokusů, jak celou situaci zachránit anebo se z ní alespoň nezbláznit. Dramatik Joe Orton využívá principy klasické situační a konverzační komedie, dovedl je však – kupodivu za použití věcné logiky – do zcela nevídaných končin…

Uvádí Městské divadlo Kladno