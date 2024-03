/FOTO,VIDEO/ Městské divadlo Mladá Boleslav nabídne i v tento velikonoční týden zajímavý program. Diváci se mohou těšit dvě osvědčené komedii, vrací se ale i drama Porcie Coughlanová. Chybět nebude ani pohádka pro děti.

Pondělí 25. 3. od 19 hodin

Dokonalá svatba

Komedie

Dnes se žením. To je jediná jistá myšlenka, se kterou se Bill probouzí v novomanželském apartmá. Problém je, že se probouzí vedle úplně cizí dívky. Do svatby zbývá jen pár hodin a do apartmá míří nejen jeho vyvolená, ale co hůř, i jeho nastávající tchyně. Co teď? Svižná komedie britského autora Robina Hawdona popisuje s nadsázkou a humorem, co vše se může stát ve svatební den-obzvlášť, když to den před tím přeženete na rozlučce se svobodou.

Účinkující: Hana Marie Maroušková, Ivo Theimer, Petr Mikeska, Magdalena Jirounková, Svatava Hanzl Milková, Ivana Nováčková, Petr Bucháček

Úterý 26. 3. od 18 hodin

Brouk Pytlík

pohádka pro děti

Do jezírka, kde bydlí statečný a hodný Pavouk Vodouch, se přistěhuje zlý Potápník s půvabnou Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda a jeho kamarádi – Cvrček, Ploštice Ruměnice, Škvor policajt, Luční koník a samozřejmě Brouk Pytlík se společně snaží palouček zachránit. Objeví se i Beruška a Housenka Pepina. A protože je Ferda už z práce hodně unavený, rozhodne se ho zastoupit Brouk Pytlík.

Uvádí Docela velké divadlo Litvínov

Úterý 26. 3. od 19 hodin

Návštěvy u pana Greena

Inscenace

Vyprodáno

Středa 27. 3. od 19 hodin

Porcie Coughlanová

drama

Vydejte se s námi do irského středozemí – svérázného kraje s ještě svéráznějšími obyvateli, protkaného tepnami řek a jezer stejně hustě jako keltskou mytologií. Právě na břehu Belmontské řeky stojí rodinné sídlo Rafaela Coughlena a Porcie Coughlenové, místní krásky, která láme srdce zdejším mužům. Stejně nezadržitelně jako voda v řece, plyne i čas a Porcie slaví třicáté narozeniny. Je tomu ale také na den přesně patnáct let, kdy se utopil Porciin bratr, dvojče Gabriel. Během jednoho slavnostního dne tak z hlubin řeky vyvěrají rodinná tajemství, staré křivdy a nebeský zpěv.

Dramaturgický úvod v horním foyeru divadla (Kateřina Suchanová)

Účinkující: Magdalena Jirounková / Jaroslava Košková j. h., Dušan Kraus j. h. / Šimon Fikar j. h., Milan Ligač, Lucie Matoušková, Jarmil Škvrna j. h. / Martin Hrubý, Veronika Bajerová, Radim Madeja, Eva Reiterová, Svatava Hanzl Milková, Radim Madeja, Ivo Theimer, Barbora Kostkanová j. h.

Čtvrtek 28. 3. od 18 hodin

Kytice

Inscenace

Vyprodáno