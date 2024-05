Úterý 21. 5. od 19.00

Pan Kaplan má třídu rád

Muzikál

Uvádí Východočeské divadlo Pardubice

Vyprodáno

Středa 22. 5. od 18.00

Hurvínkova cesta do Tramtárie

pohádka pro děti

Uvádí Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha.

Vyprodáno

Čtvrtek 23. 5. od 19.00

16. swingový večer s Jakubem Šafrem a budějovickým Swing Triem Avalon

Koncert na malé scéně.

Vyprodáno

Pátek 24. 5. od 19.00

Dokonalá svatba

Komedie

Dnes se žením. To je jediná jistá myšlenka, se kterou se Bill probouzí v novomanželském apartmá. Problém je, že se probouzí vedle úplně cizí dívky. Do svatby zbývá jen pár hodin a do apartmá míří nejen jeho vyvolená, ale co hůř, i jeho nastávající tchyně. Co teď? Svižná komedie britského autora Robina Hawdona popisuje s nadsázkou a humorem, co vše se může stát ve svatební den-obzvlášť, když to den před tím přeženete na rozlučce se svobodou.

Účinkují: Hana Marie Maroušková, Ivo Theimer, Petr Mikeska, Magdalena Jirounková, Svatava Hanzl Milková, Ivana Nováčková, Petr Bucháček