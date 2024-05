Pondělí 13. 5 od 19.00

Hrdý Budžes

Komedie

BÁRA HRZÁNOVÁ v hlavní roli.

Vyprodáno

Úterý 14. 5. od 18.00

Králova řeč

drama

Dějiny se stále opakují a my, lidé, jsme zkrátka nepoučitelní. Přijměte pozvání k prožití pohádkového příběhu o koktavém princi, který se nakonec stal králem a svého štěstí došel. Přijměte pozvání do doby, kdy Evropa stála na okraji propasti a začal ji ovládat jediný šílenec. Že vám to něco připomíná? Nabízíme katarzi, že naděje umírá poslední a pohádkové konce existují. To vše okořeněno typickým britským humorem. Králova řeč je jednou z nejúspěšnějších her současnosti, podle které byl natočený film ověnčený několika Oscary.

Účinkují: Radim Madeja, Petr Bucháček, Hana Marie Maroušková, Karolina Frydecká, Petr Prokeš, Roman Teprt, …