/FOTO, VIDEO/ Městské divadlo Mladá Boleslav nabídne i tento týden různorodý program. Diváci se mohou těšit na komedii Splašené nůžky, ale také na muzikál Donaha!, přičemž půjde o poslední repríza v sezoně. Pátek bude patřit poslední repríze před derniérou dramatu Porcie Coughlanová.

Pondělí 6. května od 18.00

Případ Edward

představení pro mládež

Welcome to the American dream! U nás se neztratíte, není kde. Z každé kuchyně se totiž line vůně třešňového koláče a na každé verandě se třpytí sladký úsměv nad ještě sladším ledovým čajem. Je tu prostě nádherně. Mi casa, tu casa! Každý je tu vítán a je úplně jedno, odkud přichází. Můžete být jedním z nás, je to tak snadné. Stačí snít náš sen s námi! Wild, wild west? Tak už to dávno není! Trávníčky jsou zarovnané a nikdo nevynechá milý pozdrav souseda. Je to zkrátka čtvrť na úrovni plná slušných lidí.

Uvádí divadlo Lampión Kladno.

Kytice inscenace podle Karla Jaromíra Erbena

Úterý 7. května od 19.00

Splašené nůžky

komedie

Titul, který se může pyšnit zápisem do Guinessovy knihy rekordů jako druhá nejdéle hraná činoherní inscenace na světě. Že nástrahy skrývá zubařské křeslo je díky Agathě Christie všem obecně známo. Ale čekali byste nástrahy i v křesle kadeřnickém?

Účinkují: Magdalena Jirounková, Milan Ligač, Radim Madeja, Petr Prokeš, Roman Teprt, Karolina Frydecká

Čtvrtek 9. května od 19.00 Donaha! Muzikál Světoznámý muzikálový hit o partě nezaměstnaných ocelářů, kteří si založí striptérskou skupinu, aby si rychle vydělali na živobytí. Na cestě k vytouženému úspěchu musejí překonat nejen vlastní stud a nulové sebevědomí, ale taky pochybnosti okolí. Komedie o síle přátelství, o umění nevzdávat se a o tom, že sexy můžeme být v každém věku i fyzické kondici. Stačí jenom chtít a věřit si. Poslední repríza v sezoně Účinkují: Petr Mikeska, Andrej Kopčan j. h. / Mikuláš Vopravil j. h., Lucie Matoušková, Petr Prokeš, Martin Hrubý / Jan Nosek Novák j. h., Veronika Bajerová, Radim Madeja…

Čtvrtek 9. května od 19.00

Hovory na scéně – Dušan Sitek

pořad na malé scéně

Pořádá Boleslavský klub přátel divadla.

Pátek 10. května od 19.00 Porcie Coughlanová drama Vydejte se s námi do irského středozemí – svérázného kraje s ještě svéráznějšími obyvateli, protkaného tepnami řek a jezer stejně hustě jako keltskou mytologií. Právě na břehu Belmontské řeky stojí rodinné sídlo Rafaela Coughlena a Porcie Coughlenové, místní krásky, která láme srdce zdejším mužům. Stejně nezadržitelně jako voda v řece, plyne i čas a Porcie slaví třicáté narozeniny. Je tomu ale také na den přesně patnáct let, kdy se utopil Porciin bratr, dvojče Gabriel. Během jednoho slavnostního dne tak z hlubin řeky vyvěrají rodinná tajemství, staré křivdy a nebeský zpěv. Od 18:35 Dramaturgický úvod v horním foyeru divadla(Kateřina Suchanová) Poslední repríza před derniérou Účinkují: Magdalena Jirounková / Jaroslava Košková j. h., Dušan Kraus j. h. / Šimon Fikar j. h., Milan Ligač, Lucie Matoušková, Jarmil Škvrna j. h. / Martin Hrubý, Veronika Bajerová, Radim Madeja, Eva Reiterová, …

Sobota 11. května od 19.00

Miluju tě, ale…

Muzikál

Zadané představení pro Odbory KOVO MB.