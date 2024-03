/FOTO, VIDEO/ Městské divadlo Mladá Boleslav nabídne i tento týden zajímavý program. Diváci se mohou těšit na muzikálový hit o velmi neobvyklé striptérské skupině i na komedii o tom, co se může stát při loučení se svobodou.

Z inscenace Porcie Coughlanová v Městském divadle v Mladé Boleslavi. | Foto: Jarmila Štuková

Pondělí 4. 3. od 19:00

Donaha!

Muzikál

Světoznámý muzikálový hit o partě nezaměstnaných ocelářů, kteří si založí striptérskou skupinu, aby si rychle vydělali na živobytí.

Účinkují: Petr Mikeska, Lucie Matoušková, Petr Prokeš, Veronika Bajerová, Radim Madeja, Jarmila Vlčková (j. h.), Ivo Theimer, Eva Reiterová, Matěj Vejdělek (j. h.), Roman Teprt

Úterý 5. 3. od 19.00 (v 18.35 dramaturgický úvod v horním foyeru divadla - Kateřina Suchanová)

Porcie Coughlanová

drama

Na břehu Belmontské řeky stojí rodinné sídlo Rafaela Coughlena a Porcie Coughlenové, místní krásky, která láme srdce zdejším mužům. Porcia nyní slaví třicáté narozeniny. Je tomu ale také na den přesně patnáct let, kdy se utopil Porciin bratr, dvojče Gabriel. Během jednoho slavnostního dne tak z hlubin řeky vyvěrají rodinná tajemství, staré křivdy a nebeský zpěv.

Účinkují: Magdalena Jirounková/Jaroslava Košková j. h., Milan Ligač, Lucie Matoušková, Veronika Bajerová, Radim Madeja, Eva Reiterová, Svatava Hanzl Milková…

Středa 6. 3. od 19.00

1000 tváří Adiny

inscenace

Zadáno pro Vodovody a Kanalizace MB



Čtvrtek 7. 3. od 19:00

Dokonalá svatba

Komedie

Dnes se žením. To je jediná jistá myšlenka, se kterou se Bill probouzí v novomanželském apartmá. Problém je, že se probouzí vedle úplně cizí dívky. Do svatby zbývá jen pár hodin a do apartmá míří nejen jeho vyvolená, ale i jeho nastávající tchyně. Komedie britského autora Robina Hawdona popisuje, co vše se může stát ve svatební den-obzvlášť, když to den před tím přeženete na rozlučce se svobodou.

Účinkují: Hana Marie Maroušková, Ivo Theimer, Petr Mikeska, Magdalena Jirounková, Svatava Hanzl Milková, Ivana Nováčková, Petr Bucháček…