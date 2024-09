Úterý 24. září od 19 hodin

Dokonalá svatba

Dnes se žením. To je jediná jistá myšlenka, se kterou se Bill probouzí v novomanželském apartmá. Problém je, že se probouzí vedle úplně cizí dívky. Do svatby zbývá jen pár hodin a do apartmá míří nejen jeho vyvolená, ale co hůř, i jeho nastávající tchyně. Co teď? Svižná komedie britského autora Robina Hawdona popisuje s nadsázkou a humorem, co vše se může stát ve svatební den-obzvlášť, když to den před tím přeženete na rozlučce se svobodou.

Účinkují: Hana Marie Maroušková, Ivo Theimer, Petr Mikeska, Magdalena Jirounková, Svatava Hanzl Milková, Ivana Nováčková, Petr Bucháček

| Video: Youtube

Středa 25. září od 19 hodin Babyboom Dvacátý pátý prosinec, porodnice, tři páry v očekávání. Emoce by se daly krájet. Jediná zdravotní sestra, která se zdá být o Vánocích na oddělení přítomná, vytváří místo klidu ještě větší chaos. Matky se strachují, těší, fyzicky trpí. Otcové volí vlastní taktiku – někdo panikaří, jiný popíjí, další flegmaticky čeká na „výsledek“. Děti však zmatek a napětí nijak nezajímá a nebojácně se derou na svět. Tedy skoro všechny. Tragikomedie z porodnice nabízí sondu do prostředí, které by z principu mělo být především radostné a šťastné, ale ne vždycky tomu tak je. Uvádí Činoherní klub Praha. | Video: Youtube

Čtvrtek 26. září od 19 hodin

Hotel mezi dvěma světy

Vítejte v luxusním hotelu, kde je vše dokonalé. Až na to, že si na důvod, proč jste na této dovolené či služební cestě, nemůžete nějak vzpomenout. Ani vy, ani jiní hosté. Místní tajemný doktor S… vám záhadu nikterak neobjasní, spíše naopak. Ale nevadí – je to celkem sympaťák a navíc velmi pohledná žena. Není na co čekat – chyťte život za pačesy a prožijte osudovou lásku dřív, než vám ujede výtah. Laureát Molièrovy ceny za rok 1994 Éric-Emmanuel Schmitt je jedním z nejhranějších francouzských dramatiků.

Účinkují: Petr Prokeš, Roman Teprt, Luděk Jiřík, Magdalena Jirounková, Karolina Frydecká, Lucie Matoušková, Otakar Jílek, Jaroslav Janovský

| Video: Youtube

Zdroj: Městské divadlo Mladá Boleslav