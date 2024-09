/FOTO, VIDEO/ Další divadelní týden nabízí rozmanitý program. Nebude chybět hra Pořád jsem to já o Alzheimerově chorobě, Kytice Karla Jaromíra Erbena ani divadlo pro děti.

Pondělí 19. září od 19 hodin

Pořád jsem to já

Alice Howlandová žije ve šťastném manželství, je matkou dvou dětí a úspěšnou profesorkou kognitivní psychologie. Jednoho dne začíná zapomínat slova. Když si jde zaběhat, nemůže najít cestu domů. Nejdříve příznaky nemoci bagatelizuje, později je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby. Její rodina i ona sama procházejí náročnými zkouškami, nikdo z nich neví, jak dlouhý čas jim zbývá. Ale Alice to nevzdává. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je fascinující. Vrcholí její účastí na výroční konferenci Alzheimerovy asociace. Hra se zabývá vážnou nemocí s fatálními následky, je však také o trpělivosti, empatii a nepostrádá nadhled a humor. Podle románu Lisy Genovy Still Alice byl v roce 2014 natočen americký film s Julianne Moore v hlavní roli.

Uvádí Východočeské divadlo Pardubice

Úterý 17. září od 18 hodin Mach a Šebestová Hlavní postavy oblíbeného večerníčkového seriálu Mach a Šebestová, se pomocí kouzelného sluchátka podívají do doby ledové, mezi piráty, navštíví zoologickou zahradu, nebo pomohou spolužákovi Kropáčkovi s angínou…. Epizody plné komiksových peripetií, v nichž se mísí skutečnost s bujarým výmyslem, originální situační i slovní humor, hravost a fantazie. Děj je doplněn o zábavné písničky. Představení zaujme a pobaví celou rodinu. Uvádí Divadlo Rozmanitostí Most

Čtvrtek 19. září od 19 hodin

Kytice

Vodník, Svatební košile, Zlatý kolovrat – kdo by neznal nesmrtelné balady z proslulého díla Karla Jaromíra Erbena. Nyní si je budete moct vychutnat v podání mladoboleslavského divadla a netradiční režii Diany Šoltýsové, to vše z bezprostřední blízkosti. Poznejte klasiku jinak!

Účinkují: Jaroslava Košková, Veronika Bajerová, Daniel Mišák, Lucie Matoušková, Petr Mikeska, Veronika Bajerová, Eva Reiterová

Pátek 20. září od 19 hodin Hráči Gogolova zábavná hra vás zavede mezi karetní hráče. Sázky jsou vysoké. A bude se podvádět, přirozeně. Jenže kdo nakonec skutečně zvítězí? Nadčasová komedie o tom, že podvádět se nevyplácí a že i když si myslíte, že umíte dobře blafovat, vždycky se nakonec najde někdo, kdo je lepší. Účinkují: Jiří Š. Hájek, Ivo Theimer, Petr Prokeš, Ondřej Lechnýř, Petr Bucháček, Milan Ligač, Roman Teprt, Jaroslav Janovský, Otakar Jílek | Video: Youtube

Sobota 21. září od 17 hodin

Kocour v botách

Pohádkový muzikál o rozmazleném kocourovi Mikym, který si bez dovolení půjčí opravdové zlaté mušketýrské boty, které mu díky kouzlu nejdou sundat. A tak se musí vydat do světa dělat dobré skutky. Cestou se potká s odvážným rytířem Artušem a krásnou čarodějkou Amandou a společně vysvobodí krásnou princeznu Belu ze zakletí zlého kouzelníka Merlina. Mikymu se princezna Bela moc líbí a chtěl by ji sám. Ale slib je slib. A tak svědomitě plní všechny úkoly, aby se nakonec ukázalo, že to všechno nebyla jen šťastná náhoda.

Uvádí Docela velké divadlo Litvínov.

