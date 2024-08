Nikola Herpaiová dnes 14:00

/FOTO, VIDEO/ Vafle, churros, hranolky i cvrčci, ale především burgery všeho druhu od kuřecích, přes cheeseburgery až po extra pálivé. Prostor před Bondy v Mladé Boleslavi se proměnil ve festival dobrého jídla. Podívejte se, jak to tam vypadá a vyrazte do centra. Stánky tam budou až do neděle!