Nejvíce byly na stáncích zastoupeny asijské speciality. Mimořádně oblíbené vietnamské závitky se prodávaly po třech kusech za 90 korun, smažené nudle s kuřecím masem pak za cenu okolo 120 korun. "Grilovací špíz z krkovice" byl nabízen za 145 korun, ale v době naší návštěvy platila akční cena 95 korun. Velké oblibě se těší též nejrůznější hot-dogy a nebylo tomu jinak ani letos. Hot dog modelu "Angry", obsahující vepřový párek v máslové briošce, ledový salát, slaninu, smaženou cibulku, jalapeňo a příjemně pálivou omáčku, stál 100 korun. Za stejnou cenu byly k mání i "Classic", "BBQ" nebo "Cheesy". Grilované klobásy byly k zakoupení za cenu kolem 130 korun, burgery, například cheeseburger z vepřového za 170 korun. Kuřecí steak se šunkou, sýrem, a k němu hranolky, stál 190 korun. Ceny kuřecích řízků se pohybovaly okolo 180 korun, klasické párky v rohlíku pak byly nabízeny za 50.

Stálicí posledních let nejen na poutích jsou trdelníky. Na Anenské se prodávaly za 80 korun. Pokud jde o langoše, se svým stánkem dorazil i Jack Jung ze slavného cirkusového rodu, a nabídl i specialitu - sladké langoše: "Provozuji stánek s maďarskými langoši. Pokud se někde píše staročeské langoše, není to správně. Langoš pochází původem z Maďarska a přirovnal bych to k našim koblihám. Jako my máme koblížky, Maďaři mají langoše. Původně byly sladké, do kterých se dával moučkový cukr a skořice. Lidé jsou v Čechách jsou zvyklí na klasické s česnekem, kečupem a sýrem, ale my kromě nich nabízíme i výše zmíněné sladké," řekl Deníku Jack Jung, který své langoše prodával za 100 korun.

Po jídle přijdou vhod nápoje. Nealko pivo se prodávalo za 50 korun, dvě deci vína za 50 korun, 0,5 litru vinného střiku za 80 nebo dvojka svařáku za 70 korun. Pouť jsme v sobotu 27. července odpoledne navštívili s redakčním objektivem.