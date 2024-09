Sport, koncerty i akce pro děti. Takto by se dal popsat následující víkend. Vyrazíte na kola, jógu, běhat či za hokejem? Nebo preferujete dobrou českou hudbu? Ať tak či onak, Deník pro vás připravil tipy na víkendové akce.

Létáme pro vás

Kdy: 6. září od 16 hodin

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha Mladá Boleslav

Proč přijít: Loučení s prázdninami ve velkém stylu – od 16 hodin vzlétnou muzejní exponáty. Všechny ukázky doprovodí odborný komentář.

Valečovské kulturní léto

Kdy: 6. září od 18:30

Kde: amfiteátr v předhradí Valečova, Boseň Proč přijít: Další část Valečovského léta bude patřit kapelám Čechomor, Wohnout a No Name.

The Beatles revival

Kdy: 6. září od 19 hodin

Kde: Vostrov open air, Mnichovo Hradiště

Proč přijít: Kapela z Kladna zahraje nejznámější hity od Beatles. Speciálním hostem bude Karel Kahovec s jeho vzpomínkou na Petra Nováka.

Pokáč

Kdy: 6. září od 19 hodin

Kde: Klub Loděnice, Benátky nad Jizerou Proč přijít: Známý český písničkář Pokáč zazpívá autorské písně, které odráží dobu, v níž byly sepsány.

Jóga fest

Kdy: 7. - 8. září od 9 do 17 hodin

Kde: areál Na Karmeli Mladá Boleslav

Proč přijít: Festival nabídne workshopy, lekce i doprovodný program pro návštěvníky všech věkových kategorií i úrovní jogínských zkušeností. Součástí bude hatha jóga, kraniosakrální jóga či face jóga, stejně jako meditace, hormonální jóga nebo jóga pro rodiče s dětmi a nedělní gongová meditace v kostele.

Septemberfest

Kdy: 7. září od 13 hodin

Kde: Krásná louka, Mladá Boleslav Proč přijít: „Kromě možnosti ochutnat nejen různé značky piv, ale i jiné nápoje a pochutiny zde bude i doprovodný kulturní program. Vystoupí Dědek Mládek Illegal Band, Xindl X, Seven, Maniac, Botox a DJ Mech. Nebudou chybět ani atrakce a soutěže pro děti, pivní soutěže a afterparty v obřím pivním stanu,“ zve město Mladá Boleslav.

Bezdědický krpál

Kdy: 7. září od 14 hodin

Kde: Bezdědice

Proč přijít: Devátého ročníku běhu do vrchu se mohou zúčastnit jak děti, tak dospělí. Dětský závod je určen pro holky a kluky do 11 let, navíc vyhraje každý. Registrace závodníků probíhá od 12:30 a končí půl hodiny před každým závodem – děti startují ve 14 hodin, dospělí v 15 hodin, horská kola v 16 hodin.

90 let hokeje

Kdy: 7. září od 14 hodin

Kde: zimní stadion, Benátky nad Jizerou Proč přijít: Na návštěvníky čeká od 15:45 otevřený trénink A mužstva, v 17:30 hokejové utkání mezi legendami HC Benátky nad Jizerou a veterány České republiky. Po celý den jsou v okolí zimního stadiony připraveny soutěže pro děti, doprovodný program i bohaté občerstvení.

Cesta pohádkovým lesem

Kdy: 7. září od 13:30

Kde: louka u hasičské boudy, Klášter Hradiště nad Jizerou

Proč přijít: Během dvou hodin se děti přenesou do pohádky, kde budou plnit drobné úkoly. Od 19 hodin se mohou vyřádit na retroparty.

Rodinné sportovní hry

Kdy: 8. září od 14 hodin

Kde: park Štěpánka, Mladá Boleslav Proč přijít: Osmnáct zajímavých stanovišť pro všechny věkové kategorie i rodinný pětiboj. Devátý ročník akce má za cíl rozhýbat celou rodinu včetně babiček a dědečků.

Pumptrack

Kdy: 7. září od 15 hodin

Kde: Benátky nad Jizerou

Proč přijít: „Již od ranních hodin bude na benáteckém Pumptracku probíhat trénink a kvalifikace o nejrychlejšího jezdce v ČR na BMX a horských kolech. Za doprovodu komentátora a hlasité muziky se můžete těšit na 5 kategorií a to junioři, experti, elite, girls a masters,“ zvou pořadatelé. Hlavní závod startuje v 15 hodin, na programu je nejen bmx, ale i horská kola a pumptrack. Od 20 hodin zahraje na after party Feher Fekete Kerek.