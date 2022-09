Vzhledem k výsledkům posledních voleb z roku 2018 lze považovat za favority ty, kdo se objevují na společné kandidátce ODS, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Té vévodí už zmíněný primátor Nwelati, který by v případě úspěchu a setrvání v pozici prvního muže magistrátu, oslavil na konci příštího volebního období rovných dvacet let v čele města.

S ním jako lídrem ODS vždy vyhrála volby ve městě a hlas jí dalo 27,8 % (2018), 27,7 % (2014), 40 % (2010) a 36,9 % (2006) voličů.

Nwelatiho vyzyvatelé se rekrutují především z řad jeho partnerů v radě města. ANO 2011 kandidující společně se sdružením Volba pro Mladou Boleslav vede stávající první náměstek Jiří Bouška. Další primátorův zástupce, Daniel Marek, je na kandidátce STAN. Ovšem až na druhém místě za dětským lékařem Pavlem Nechanickým.

Město aut a parkování

Když se redakce Deníku ptala v dotazníku „Co u vás rozhodne volby“ na témata, která chtějí voliči bedlivě sledovat v programech stran a hnutí, odpovídali lidé z Mladé Boleslavi nejčastěji, že to bude parkování.

A ve webové anketě ohledně parkování ve městě třetina respondentů zvolila možnost, aby město stavělo parkoviště všude, kde to jen jde. Ovšem druhou největší skupinou byli ti, kteří by s ohledem na energetickou krizi a možný sociální propad nasměrovali peníze města raději jinam s tím, že parkování počká.

Kdo chce vést vaši obec na Boleslavsku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

Část lidí odpovídalo, že by chtělo ve městě více parkovacích domů. Ten poslední začal růst letos na ploše mezi hlavní vstupní branou na stadion prvoligových fotbalistů a městským stadionem.

Zatím bude postavena jedna věž s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Bude-li ovšem v budoucnu potřeba, může se parkovací dům rozrůst o další podlaží a druhou věž.

Celkový počet parkovacích stání pro osobní automobily je projektován na 308 míst, 10 z nich bude vyhrazeno pro invalidy. Možnost zaparkovat v novém domě budou moci využít i motocyklisté, pro které se počítá s deseti stáními. U parkovacího domu bude umístěn stojan na sdílená kola.

Parkovací dům bude v režimu P+R, což znamená, že parkující může po odstavení auta využít navazující městskou hromadnou dopravu.

Na stavbu s předpokládanými náklady 120 milionů korun se magistrátu podařilo získat dotaci sto milionů korun z fondů Evropské unie.

Co udělat s parkováním v Boleslavi? Podívejte se, jak hlasovali čtenáři Deníku:

Volební anketa: Co udělat s parkováním v Boleslavi?

„Výstavba parkovacího domu významně pomůže řešit nedostatek parkovacích míst v této lokalitě,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Bouška. pokud vše půjde podle plánu, měla by být dokončena v únoru 2023.

Ve městě jsou nyní v provozu tři parkovací domy, v roce 2020 město zprovoznilo parkovací dům pro 640 aut v areálu Klaudiánovy nemocnice.

Město se snaží automobilisty přesvědčit, aby přesedli do MHD. Proto od dubna zlevnilo jízdné v městské hromadné dopravě, zavedlo celoroční kupón za 1000 korun pro všechny cestující, do té doby byl čtvrtletní za 1600 korun.

Nově mají jízdné zdarma všichni starobní důchodci, předtím to byli pouze lidé nad 70 let.

Sloupek šéfredaktora Martina Rumlera: Jak jsme vybírali volební téma a co nakonec může rozhodnout



Šéfredaktor středočeských Deníků Martin Rumler.Zdroj: DENÍK/archivKdyž jsme v redakci Deníku hledali cestu, jak zjistit témata, která v Praze a středočeských městech a obcích budou hrát nějakou roli ve volbách, zkusili jsme webovou anketu. A do začátku tohoto týdne jsme sesbírali přes tři tisíce odpovědí vás – našich čtenářů a hlavně voličů, kteří se 23. a 24. září vydají rozhodnout o podobě radnic na další čtyři roky.



Už při zběžném pohledu na průběžné výsledky bylo jasné, co dnes trápí obyvatele měst a obcí. Bez ohledu na pořadí to jsou doprava, dostupnost bydlení, (ne)dostupnost zdravotní péče, nebo počet míst ve školách a školkách.



Snažili jsme se v nich i se znalostí místních poměrů našich redaktorů vybrat pro to které místo to jedno zásadní. Jenomže váha všech se postupně měnila. Zatímco zpočátku se občas objevilo volební téma odrážející postoj k válečným uprchlíkům, ve finále se více a více objevovalo téma energetické krize a strachu ze sociální krize.



Ačkoli tedy nakonec najdete v našem výběru ve vašem okrese či městě třeba parkování jako v Mladé Boleslavi, divokou výstavbu jako v Berouně a Kralupech nad Vltavou, výstavbu sportovišť v Rakovníku či problém s bezpečností a pořádkem kolem ubytoven v Příbrami, vykukuje zpoza rohu cena energií, chudnutí a také to, jak se vedení radnic postaví k pomoci obyvatelům, na které zdražení zásadně dolehne.



Jsem přesvědčen, že ačkoli by všechny obce a města rády stavěly tu silnici, tu parkovací dům a jinde sportovní halu, projdou městské kasy velikou zkouškou, která ukáže, jak dobrými hospodáři byla minulá vedení a jak chytrými investory i sociálními pracovníky jsou povolební vedení radnic.



Zářijové volby možná ve vašem městě nerozhodne jedno konkrétní téma, ale zářijové volby určitě rozhodnou o tom, kdo bude z pozice starosty, radního či řadového zastupitele muset přijímat i nepopulární opatření, vysvětlovat, proč na to, či ono nejsou peníze a hlavně vymyslet jasnou a jednoduchou, přitom však účinnou, cestu, jak svým sousedům v rámci možností komunální politiky pomoci překlenout krizi a nedopustit ztráty bydlení, důvěry ve volené politiky a vůbec ve společnost.