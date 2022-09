Opoziční zastupitelka a lídryně kandidátky Zelené Benátky Sylva Buriánová to ale vidí jinak. „Jsme bohaté město a zřízení městské policie si dovolit můžeme. Pokud město nabídne i uchazečům o tuto práci bonus v podobě ubytování, nevidím důvod, proč by měl být problém v obsazení těchto pozic,“ argumentuje zastupitelka.

Podle ní je bezpečností situace zejména v lokalitě kolem Sladovny špatná. „Víme o několika případech, kdy procházejícím lidem v této lokalitě skutečně šlo o život. Městská policie by tento problém pomohla řešit,“ myslí si Buriánová.

Co nejvíce pomůže zvýšení bezpečnosti v Benátkách nad Jizerou? Podívejte se, jak hlasovali čtenáři Deníku:

Volební anketa: Co nejvíce pomůže zvýšení bezpečnosti v Benátkách nad Jizerou?

Podle starosty jsou ale Benátky bezpečné město, což dokládá údaji o kriminalitě. „Statistiky ukazují, že i v rámci bezpečnosti jsem jedním z nejbezpečnějších míst na Boleslavsku. Lidé jsou tu na tyto události citlivější a reagují na ně jinak, než lidé z jiných měst,“ zdůraznil Bendl.

Nová škola a volný čas dětí

Jedním z největších úkolů nové koalice vzešlé z nadcházejících voleb bude řešení situace s nedostatkem míst pro děti ve školách a školách. Alespoň podle starosty. „Je nezbytné navýšit kapacitu škol a školek. Stávající zařízení jsou většinou v historických budovách, a i když se snažíme o rozšíření kapacity například pomocí půdních vestaveb, možnost navýšení je v řádu desítek míst. A my jich potřebujeme stovky,“ předkládá Bendl jednu ze svých volebních priorit.

Kdo chce vést vaši obec na Boleslavsku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

Řešením je podle jeho názoru výstavba nového areálu, která se chystá v lokalitě Na Kosince. „Máme připravenou projektovou dokumentaci a další potřebná povolení. Musíme však počkat a využít některou ze státních dotací. Investici v řádech stovek milionů korun město nemůže platit samo,“ přiblížil starosta.

V Benátkách budou vybírat ze šesti kandidátek

V historickém městě, kde žije kolem sedmi a půl tisíce obyvatel, budou už za týden vybírat místní z celkem šesti kandidátek. Současný starosta Karel Bendl (ODS) je zároveň i krajským radním pro dopravu. Funkci přebral po loňských parlamentních volbách, kdy se jeho předchůdce Martin Kupka stal ministrem dopravy. Dosluhující benátecká koalice je sestavena z ODS, ANO a Hnutí starostové a nezávislí a občané Dražic - společně pro Benátky. Posledně jmenovanou kandidátku však už mezi těmi letošními nenajdeme. Kromě výše uvedených stran najdou voliči na plachtě ještě zástupce ČSSD, STAN a také dvou místních hnutí Zelené Benátky a Aktivně pro Benátky. Vybírat se bude 23 nejúspěšnějších kandidátů, kteří zasednou v budoucím zastupitelstvu.

Opozice v souvislosti s dětmi a mládeží poukazuje na nedostatek nesportovního volnočasového vyžití. „Například nízkoprahový klub pro děti a mládež by mohl nabídnout smysluplné využití volného času, místo trávení volna neorganizované mládeže na ulici či autobusových zastávkách. Takovéto kluby provozují většinou neziskové organizace. Město může však působnost takového zařízení či jiných sociálních služeb významně podpořit,“ navrhují zástupci Zelených Benátek.

Snížení závislosti na plynu

Na čem se ale koalice a opozice shodnou, je ekologičtější využití energií v budoucnu. Město je z velké míry závislé na dodávkách plynu, a to by se mělo podle starosty změnit. A to i přesto, že vedení města se na konci roku podařilo zafixovat ceny plynu i elektřiny na příští tři roky a nemusí tak nyní řešit strmě rostoucí ceny obou komodit. „Do budoucna musíme výrazně snížit závislost města na plynu. Budeme se snažit na městské budovy nainstalovat fotovoltaické panely, zateplovat budovy a obecně energiemi šetřit,“ plánuje dosavadní starosta.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Prosazovat energetickou nezávislost městských budov chtějí i zástupci opozičních kandidátek. Zelení také navrhují zvýhodnění osob, které budou důsledně třídit odpad namísto jednorázového poplatku za odpad na hlavu. „Chceme odměnit ty, kteří dlouhodobě a pečlivě třídí odpad. Naším cílem je, aby na skládce skončil co nejmenší objem odpadu. Třiďme a recyklujme, šetřme přírodu,“ vyzývají kandidáti za Zelené Benátky.

Sloupek šéfredaktora Martina Rumlera: Téma voleb? Kde vzít a nekrást



Šéfredaktor středočeských Deníků Martin Rumler.Zdroj: DENÍK/archivPeníze, peníze a zase peníze. Když jsme se voličů napříč krajem ptali, co by od nových zastupitelstev, která vzejdou z komunálních voleb chtěli, objevovaly se parkovací místa, zdravotní střediska, školky, školy, silnice, chodníky, kanalizace i obecní hostinec.



A na tohle všechno jsou třeba peníze, kterých radnice obvykle nemají nazbyt. „S naším rozpočtem, který činí 30 milionů, se do akce nemůžeme pustit bez dotace. Zároveň z ní potřebujeme pokrýt co nejvyšší množství nákladů,“ řekl Deníku před časem starosta Lužné o plánech na dům s pečovatelskou službou za bratru 80 milionů korun.



Podobně popisovaly v uplynulém volební období své plány i další hlavy měst a obcí.



Možná tedy téma Co u vás rozhodne volby mohlo být pro všechna vybraná města a obce jednotné. Rozhodne šikovnost vedení radnic sehnat dotace, naspořit peníze, postarat se. A rozhodne sázka voličů na to, komu se to podle nich v následujících čtyřech letech povede.



Zachovat totiž města a vesnice v provozu je čím dál dražší a lepší to nebude. Nová vedení radnic budou muset sestavovat rozpočet s vědomím toho, že daleko více peněz půjde na vytápění veřejných budov, na elektřinu a plyn. Zároveň budou muset vymyslet „polštář“ pro případy, že se do stavu nouze dostanou jejich obyvatelé a ne vždy bude umět pomoci stát či kraj.



V takové situaci se ale žádaná parkovací místa, zdravotní střediska, školky, školy, silnice, chodníky, kanalizace i obecní hostinec vzdalují a je možné, že ani další volební období nebude stačit na to, aby alespoň něco z toho vzniklo. Ačkoli se totiž jistojistě život v ulicích a rozvoje obcí a měst zcela nezastaví, je docela pravděpodobné, že se na nějakou dobu zpomalí.



Proto budou komunální volby také o výběru šikovných hospodářů a často obětních beránků, kteří budou z pozice komunálního politika muset přijímat i nepopulární opatření a vysvětlovat, proč na to, či ono nejsou peníze.



Za redakci středočeských Deníků vám přeju dobré rozhodování u voleb, šikovné a schopné vedení vaší radnice a aspoň nějaké splněné předvolební sliby.