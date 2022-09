V koaličních barvách bude svůj post obhajovat primátor Raduan Nwelati (ODS). Pokud by svoji pozici obhájil, zůstal by prvním mužem města už v pátém volebním období v řadě a na jeho konci by tak oslavil 20 let v čele úřadu.

Kdo chce vést vaši obec na Boleslavsku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

Jeho strana bude obhajovat plnou třetinu ze všech zastupitelských mandátů, tedy 11 míst. Zároveň bude hledat oporu i v současných koaličních partnerech. Tím nejsilnějším se po minulých volbách stalo spojenectví hnutí ANO s uskupením Volba pro město. To získali před čtyřmi lety rovných 10 mandátů a už jen spojení zmíněných dvou stran by tak zajišťovalo pohodlnou většinu.

Koalici však dotvořili také zástupci STAN se svými pěti mandáty. Tři mandáty získali kandidáti ČSSD, která však bude letos ve městě kandidovat pod značkou Hlas pro Boleslav.

Co rozhodne volby v Mladé Boleslavi? Tématem bude parkování

Otázkou tak zůstává, jak a jestli vůbec se primátora nějak dotkla kauza, kdy se ve městě objevily volební plakáty jeho strany s řadou chyb a překlepů. Nwelati se kolegům sice omluvil, ale celou kauzu spíše bagatelizoval a naznačoval, že i negativní reklama je reklama. Nepříjemnost řeší před volbami také opoziční zastupitelka Jana Krumpohlcová, která tvrdí, že chtěla pomoci seniorce v těžké situaci. Ta si nakonec na zastupitelku stěžuje, že od ní koupila dům za podmínek výhodných pro kupující a celou kauzu už několikrát řešili i zastupitelé.

Jen dvě kandidátky

Podstatně jednodušší situaci budou mít voliči při výběru v dalším městě regionu – Mnichově Hradišti. Zatímco před osmi lety vybírali z osmi kandidátek, před čtyřmi lety ze čtyř, letos už to bude jen ze dvou. A to ještě z těch, které spolu nyní sedí v radě města a tvoří koalici. Tedy hnutí Žijeme pro Hradiště (ŽpH) a ODS.

Obstojí územní plán i u nového zastupitelstva v Mnichově Hradišti?

Stávající starosta Ondřej Lochman (ŽpH) je dvojkou na své kandidátce a kvůli časovému vytížení souvisejícímu s prací poslance ve sněmovně se už o post starosty ucházet nebude. Podpořil jedničku své kandidátky a místostarostu Jiřího Plíhala.

Proti nim stojí kandidátka ODS v čele s šestašedesátiletým pracovníkem ve školství a radním města Františkem Ouředníkem. Oproti minulým volbám tak nepostavilo kandidátku hnutí ANO, které mělo doteď dva mandáty a sdružení ČSSD a Zelených se třemi mandáty. V zásadě tedy půjde o to, jak si obě kandidující strany rozdělí po volbách posty ve vedení města.