Podle stávajícího starosty Pavla Mrňavého je práce pro obec náročná. „Většina ze stávajícího zastupitelstva pro ni pracuje dlouhodobě. I já jsem v komunální politice 16 let. Práce to není jednoduchá, člověk musí obětovat hodně ze svého soukromého života,“ vysvětluje důvody, proč se ani většina členů stávajícího pětičlenného zastupitelstva do dalšího volebního období nehlásí. „Dali jsme možnost přihlásit se do této funkce novým lidem. Bohužel se přihlásili pouze dva kandidáti,“ konstatoval starosta.