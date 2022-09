Že však nebudou jednání jednoduchá, potvrdil dosavadní náměstek primátora za STAN Daniel Marek. „Zatímco dříve bylo všechno dané během jednoho dvou dnů, tentokrát to bude trvat určitě delší dobu. Volby dopadly tak, že není jasné, kdo bude primátorem a jaká bude nadcházející koalice,“ řekl Deníku Daniel Marek.

Jeho hnutí STAN získalo ve volbách 12,46 procent a čtyři mandáty. „Procentuálně jsme na tom stejně jako před čtyřmi lety, při stávajícím přepočtu máme o jeden mandát méně. Přesto jsme s výsledkem spokojeni. Vzhledem k náladě ve společnosti a kauzám v horních patrech našeho hnutí pokládám náš výsledek za ocenění naší práce na magistrátu,“ řekl Marek. Ten se na jednání s dosavadními většími koaličními partnery teprve chystá. „Proběhly telefonáty, jednání se teprve uskuteční. Za sebe bych přivítal pokračování velké koalice, která udělala v posledních letech spoustu práce,“ doplnil náměstek primátora za STAN.

Není bez zajímavosti, že na jeho kandidátce se dostal na magistrát jako zastupitel také bývalý skvělý hokejista a nyní trenér David Vrbata.

Pokud by současná vyjednávání přinesla zachování současné široké koalice jako celku, ať už se stane primátorem kdokoliv, tak by měla pohodlnou většinu. V součtu to dělá více než 74% procent odevzdaných hlasů. Zastupitelů by měla 26 ze 33. Tedy drtivou většinu.

Kromě už zmíněných tří stran by součástí koalice mohl být Hlas pro Boleslav se dvěma mandáty. To je kandidátka nahrazující dřívější ČSSD v čele s dalším náměstkem primátora Robinem Povšíkem.

Naopak v opozici takřka jistě zůstane sdružení Zelených a KDU – ČSL s názvem Šance pro MB se ziskem necelých 11 procent a 4 mandátů, a také SPD s výsledkem 9 procent a 3 mandáty.

