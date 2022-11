Staronová koalice tvořená uskupeními ODS + TOP 09, ANO + Volba pro Boleslav, STAN a Hlas pro Boleslav získala ve volbách celkem 74 procent hlasů. Zastupitelé na začátku složili slib a pak jednání probíhalo podle not připravených na povolebních vyjednáváních. S výjimkou návrhu opoziční zastupitelky Jany Krumpholcové (Šance pro MB), která navrhla vzhledem k výsledku voleb na post primátorka Jiřího Boušku.

„Lidé jasně v hlasování ukázali, že si přejí na nejvyšším postu změnu. Neslyšela jsem ani jeden argument, proč by nemohl být Jiří Bouška primátorem okamžitě. Bylo by to vůči voličům spravedlivější,“ argumentovala opoziční zastupitelka.

Dočasný primátor Nwelati by měl být potvrzen ve funkci v pondělí 24. října

Bouška však její návrh nepřijal. „Před námi leží zásadní úkol připravit důležité projekty právě na rok 2024. Město získalo dotace více než jednu miliardu korun a už v roce 2024 potřebujeme proinvestovat 150 milionů korun. Zároveň potřebujeme na svých postech lidi, kteří se dosud podíleli na projektech a budou na nich pracovat dál. I proto jsem odsunul svoje osobní ambice a platí, že se pozice primátoru ujmu až na jaře 2024,“ vysvětlil Bouška.

Primátorem byl pak zvolen Raduan Nwelati poměrem hlasů 27:6, který se během odpoledne ještě několikrát zopakoval. Svoje místa náměstků si zachovali Daniel Marek (STAN), Miroslava Kašpárková (ODS) a Jiří Bouška, který se stal prvním náměstkem a v případě potřeby může Nwelatiho zastupovat. Nováčkem na postu náměstka je pak Petr Servus (ANO + VpB), jenž bude mít v gesci životní prostředí. Post uvolněného radního, který bude mít v kompetenci především bezpečnost, pak získal Robin Povšík (Hlas pro Boleslav).

Zastupitelé pak dovolili jedenáctičlennou radu. Ustavili také tři výbory. Ten finanční povede Miroslav Olšák (ODS), kontrolní Lada Hrádková (SPD). Výbor pro spolupráci s firmou Škoda Auto a Okresní hospodářskou komorou povede Robin Povšík.

Zastupitelé si odhlasovali odměny. Primátor si přijde zhruba na 56 tisíc korun, náměstci na 50 tisíc. Členové rady bez dalších funkcí budou dostávat 11 tisíc korun.

Zvolené vedení Mladé Boleslavi:

Raduan Nwelati – primátor, radní

Jiří Bouška – první náměstek primátora, radní

Daniel Marek – náměstek primátora, radní

Miroslava Kašpárková – náměstkyně primátora, radní

Petr Servus – náměstek primátora, radní

Robin Povšík – uvolněný radní

Miroslav Olšák – radní

Miloslav Neuman – radní

Pavel Nechanický – radní

Petr Mašek – radní

Stanislav Starý - radní