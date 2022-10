Konec starých časů. Komunisté zmizeli ze všech radnic na Boleslavsku

Třiatřicet let po Sametové revoluci není na radnicích boleslavského regionu po komunistech ani památka. Tedy alespoň po těch, co vystupovali pod jejich tradiční značkou. Před pár dny skončené volby vyhnaly poslední zastupitele této zprofanované strany definitivně do politického důchodu.

Budova magistrátu v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník / Jakub Šťástka