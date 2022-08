Lídr kandidátky a primátor Raduan Nwelati na sociální síti celou záležitost bagatelizuje. „A vidíte, stačí v jednom ze dvou plakátů udělat jeden správně a druhý s chybami způsobené kopírováním, a už máte zajištěnou reklamu, o které by se Vám ani nesnilo. To je politika. Jen by mě zajímalo, kolik lidí, kteří by si normálně naší kandidátku nepřečetli a když už ano, tak jí nedočetli do konce, ji teď přečtou celou,“ komentoval situaci primátor. Podle typu a rozmanitosti chyb je však zjevné, že k nim nemohlo dojít při kopírování.

Zároveň primátor slíbil přelep kandidátek s chybami. „Opravdu jsem to neudělal záměrně. Těm, kterým jsem osobně zkomolil jméno nebo neupravil zkopírovaný titul pana Ing. Olšáka, se z celého srdce omlouvám. Doufám, že i tak mě budete mít rádi jako svého lídra,“ připojil primátor omluvu.

