Jaroslava Kořínková

provozovatelka Hudebního klubu Mlejn, Nymburk

Jaroslava KořínkováZdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Alespoň podle toho co slyším, tak se hodně mluví o stavbě skateparku. Ten se slibuje už spoustu let a pořád tam ten nový neroste. To by mohlo být hlavně pro mladé klíčové téma.