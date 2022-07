Součást rakety spadla na odvrácenou stranu Měsíce před více než třemi měsíci. Při střetu se vytvořil oblak prachu, který následně odhalil kráter široký téměř dvacet metrů. Sonda NASA měla místo dopadu najít a odhalit změny, jež srážka v měsíčním prostředí způsobila, píše list Economic Times . Skutečně se jí to podařilo a přinesla vědcům snímky, které mnohé překvapily. Hlavně kvůli tomu, že se na místě nenacházel jednoduchý kráter, ale dvojitý.

Zjistilo se, že místo srážky tvoří dva překrývající se krátery, a to východní široký osmnáct metrů a západní šestnáctimetrový. Tento jev představuje záhadu zejména proto, že žádné z raket programu Apollo, které na Měsíc dopadly, dvojitý kráter nevytvořily.

Útvar mohl podle hlavního výzkumníka týmu Marka Robinsona vzniknout následkem dopadu tělesa, které mělo výrazné množství hmoty na obou svých koncích. Charakter kráteru může podle něj naznačit identitu rakety, která je nyní neznámá.

Rogue rocket's moon crash site spotted by NASA probe (photos) https://t.co/8qoc0VKjSG pic.twitter.com/2oisivYBSv — SPACE.com (@SPACEdotcom) June 24, 2022

Majitel se nenašel

Nad původem tělesa si vědci lámou hlavy už od začátku letošního roku. Tehdy ho identifikovali jako horní součást rakety Space X, která v roce 2015 vypustila do vesmíru klimatickou satelitní observatoř. Pracovník laboratoře tryskového pohonu Jon Giorgini však upozornil na to, že trajektorie observatoře by neměla raketu zanést tak blízko k Měsíci, aby se s ním srazila. Společnost Space X tedy ze seznamu možných viníků škrtnuli.

Astronom Bill Gray, který objekt objevil jako první, následně řekl, že by se mohlo jednat o horní součástku čínské sondy Čchang-e 5-T1, kterou vypustili v roce 2014. Ani tato identifikace se nepotvrdila.

Čínský ministr totiž dle serveru Science Alert prohlásil, že se raketa jeho vlasti dostala pryč z oběžné dráhy Země a zřítila do oceánu. Gray si přesto myslí, že se politik dopustil omylu a sondu zaměnil za podobně pojmenovanou Čchang-e 5, která skutečně do moře spadla. Tuto domněnku se ošem dosud nepodařilo potvrdit.

Pokladnice dat

Sonda Lunar Reconnaissance Orbiter agentury NASA je robotická kosmická loď, která se nyní nachází na excentrické polární dráze Měsíce, píše portál SciTechDaily. Vypustili ji v červnu roku 2009. Data, které shromažďuje pomocí sedmi výkonných přístrojů, jsou důležitá pro plánování dalších lidských a robotických misí na Měsíc, které chce NASA provést. Řídí ji Goddardovo kosmické středisko v Marylandu ve Spojených státech amerických.