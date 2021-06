Mezinárodní tým vědců vytvořil největší a nejpodrobnější mapu rozložení temné hmoty ve vesmíru. Výsledky jsou překvapivé a mohou znamenat zlom v lidském poznání. Hmota je ve vesmíru rozmístěna pravidelněji a je rozšířenější, než předpokládaly současné teorie.

Černá hmota tvoří podle vědců až 80 procent hmoty vesmíru | Foto: NASA

Je to hlavolam. Může to znamenat průlom do Einsteinovy teorie obecné relativity, píše BBC Science o čerstvé mapě temné hmoty zveřejněné organizací the Dark Energy Survey Collaboration. Tajemná kosmická matérie je neviditelná, je součástí vesmírného prostoru a představuje podle odhadů kolem 80 procent jeho hmoty. Astronomové ji nalezli jen díky její schopnosti narušit tok světla ze vzdálených hvězd. Čím větší je světelné zkreslení, tím větší je koncentrace temné hmoty v daném místě.