"Byly naměřeny velmi nízké úrovně radioaktivních látek cesium-134, cesium-137, kobalt-60 a ruthenium-103. Tyto naměřené hladiny jsou tak nízké, že nepředstavují žádné nebezpečí pro lidi ani pro životní prostředí," uvedl minulé úterý na svém Twitteru švédský úřad pro radiační bezpečnost.

Obdobné výsledky zaznamenaly podle webu Science Alert rovněž orgány radiační ochrany v Norsku a ve Finsku. O něco později během týdne zveřejnil výkonný tajemník Organizace smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek Lassina Zerbo tweet, v němž popisoval možnou oblast, která by mohla být zdrojem anomálie. Největší část této oblasti se nacházela v Rusku, zasahovala ale také některé části Finska, Švédska, Dánska a Norska.

"Tyto izotopy pocházejí s největší pravděpodobností z civilního zdroje," uvedl na Twitteru Zerbo, podle nějž může jít o zdroj související s výrobou jaderné energie, nikoli jaderné zbraně. "Dokážeme označit pravděpodobnou zdrojovou oblast, ale určit přesný původ záření jde mimo mandát naší organizace," dodal.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden?? detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN