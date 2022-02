Jenže nový objev, který učinil tým archeologů a paleontologů pod vedením Ludovica Slimaka z univerzity v Toulouse, posunul příchod Homo sapiens do západní Evropy na dobu přibližně před 54 tisíci lety. Uvádí to nová studie.

Dalším pozoruhodným poznatkem je, že oba typy lidí střídavě obývaly jeskyni Mandrin v dnešní jižní Francii. „Tato zjištění poskytují archeologický důkaz, že tito bratranci hominimů mohli koexistovat ve stejné oblasti Evropy a ve stejném časovém období,” upozornil tým.

Pomocí nových technik autoři datovali některé lidské ostatky do doby přibližně před 54 tisíci lety, tedy téměř o 10 tisíc let dříve než předchozí nálezy v Evropě. „Tím se výrazně prohlubuje známý věk osídlení Evropy moderními lidmi,” řekl pro britský deník The Guardian Michael Petraglia, odborník na pravěk z německého institutu Maxe Plancka pro vědu o lidských dějinách.

Mandrin, France, is a rock shelter with archaeological deposits from 90,000 to 40,000 years ago. One layer around 54,000 years ago has a blade-rich assemblage with a single deciduous tooth that may be modern human. Photo: Ludovic Slimak pic.twitter.com/ToBLOP0p74

Vědci uvedli, že strávili více než třicet let pečlivým proséváním vrstev hlíny uvnitř jeskyně, která se nachází 140 kilometrů severně od francouzského středomořského města Marseille. Objevili stovky tisíc artefaktů, které byli schopní přiřadit buď neandrtálcům, nebo moderním lidem. Patřily mezi ně i vyspělé kamenné nástroje známé jako “pazourky”, které Homo sapiens používali k řezání, škrábání nebo jako hroty oštěpů.

Přestože vědci nenašli žádné důkazy o kulturní výměně mezi neandrtálci a moderními lidmi, kteří v jeskyni střídavě pobývali, právě rychlé střídání obyvatel má podle nich velký význam.

Nová zjištění nabourala představu, že většina evropského kontinentu byla až do doby před 45 tisíci lety výhradní doménou neandrtálců, sdělila Katerina Harvati, profesorka paleoantropologie na univerzitě v německém Tuebingenu, která se na studii nepodílela. Poznamenala však, že první výprava Homo sapiens do této oblasti nebyla nijak zvlášť úspěšná. „Zdá se, že mandrinští moderní lidé přežili jen velmi krátkou dobu a na několik tisíciletí je opět nahradili neandrtálci,” uvedla.

Nálezy naznačují, že řeka Rhona mohla být klíčovou spojnicí mezi pobřežím Středozemního moře a kontinentální Evropou, sdělil domněnku Slimak. „Máme co dočinění s jedním z nejdůležitějších přirozených migračních koridorů celého pravěkého světa,” řekl.

The site has been excavated for more than 30 years. Ludovic Slimak of the CNRS/Toulouse Uni is the lead archaeologist. This has been a real team effort. I've been working on the chronology with @Katerina__Douka @MarineFrouin and others since 2008; it's terrific the paper is out! pic.twitter.com/0s9Rp9dXDV