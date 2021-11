Jedna měla vynést kosmickou loď bez posádky na oběžnou dráhu Měsíce, účelem druhé zase bylo dopravení čtveřice astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Ani jedna z misí ale nakonec v původně plánovaném termínu nezačne. O tom, že start k Měsíci se odkládá až na příští rok, již Deník informoval. Mise k ISS naštěstí bude pozdržena pouze o pár dní, je to ale už podruhé, co se termín zahájení měnil.

Původně měla mise Crew-3 vyrazit do kosmu již uplynulou neděli. Následně byl ale start odložen na středu 3. listopadu. Ani tento termín ale nebyl dodržen. „NASA a SpaceX misi již podruhé odsunuly z důvodu drobných zdravotních problémů, týkajících se jednoho člena posádky," píše web Live Science.

O jaké konkrétní problémy jde, úřad ani společnost nezveřejnily. A stejně tak ani nekonkretizovaly, koho se týkají. „Předmětný problém není závažným stavem, ani nesouvisí s nemocí Covid-19," uvedla NASA v tiskové zprávě.

Posádku mise Crew-3 tvoří astronauti Raja Chari, Kayla Barron Tom Marshburn, a německý astronaut Matthias Maurer. „Všichni až do termínu startu zůstanou v karanténě v Kennedyho vesmírném středisku," stojí v tiskové zprávě NASA.

LAUNCH UPDATE: @NASA's @SpaceX #Crew3 mission is now targeted to launch no earlier than 11:36pm ET on Saturday, Nov. 6 due to a minor medical issue involving one of its crew members.