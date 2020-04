Chcete si zpestřit karanténu? Nad ránem bude vidět meteorický roj Lyridy

Probíhající pandemie zahnala většinu celosvětové amatérské astronomické komunity do jejích domovů, takže si na popularitě získávají zejména takové astronomické jevy, jaké může pozorovat běžným okem každý člověk. Jeden takový okamžik právě nadchází - dnešní noc se z potemnělé oblohy snese meteorický roj Lyridy. A nebude je stínit Měsíc.

Lyridy by měly být nad Evropou nejlépe vidět ve středu 22. dubna před úsvitem | Foto: Repro Youtube, The Secrets of the Universe