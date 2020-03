ulice 17. listopadu, u 9. ZŠ zvané Pastelka

Otvírací doba:

Po až So

8:00 - 17:00 (přestávka 12:00 - 12:30 hodin)

Ne:

zavřeno

Kontaktní telefon: 724 345 118

Sběrný dvůr Poplužní dvůr

Svatovítská ulice, za bývalou pekárnou na Podolci

Otvírací doba:

Út, Čt, Pá:

9:00 - 17:00 (12:00 - 12:30 polední přestávka)

So:

9:00 – 12:00

Po, St, Ne:

zavřeno

Kontaktní telefon: 602 382 137

Mimo pracovní dobu sběrných dvorů lze získat informace také na tel. 326 332 753, 725 747 602, 602 332 027.

Sběrná místa

Areál Compag, Vančurova ulice

Po - Pá: 10:00 - 20:00

Skládka Michalovice

Po - Pá: 6:00 - 15:30

Kontakt: 602 235 784

Sběrné místo Mackova ulice

Po - Pá: 12:00 - 18:00

Sběrné místo Jiráskova ulice

Po - Pá: 12:00 - 18:00 (celoročně)

Benátky nad Jizerou

Kalendář svozů odpadu

Pondělí

Kbel (celý)

Platanová

Ořechová

Mladská čp. 659 – 664

5. května (1100l ohrádka za květinkou) čp. 12

Smetanova čp. 39 (záložna)

Nám. 17. listopadu čp. 593 (DPS 4 ks 1100l)

Dražice (vyjma nepřístupných lokalit)

Letní stadion

Úterý

Zimní stadion – Obodř

BnJ Urbanovka

BnJ Zbytek Raabova

okolo restaurace Hroch a dále od čp. 473 směrem na Dražice)

Dražice od mostu k obchodu Hanička

Dražice Ovčín k č.p. 91

Dražice u hradu k čp. 25 + 55-57

Pod Brdy

BnJ – Jizerní

Pickova ke cvičišti

Pod Remízkem (č.p. 303+503+281+502+50+500)

Obodř – U Jizery

Obodřecká

V Zahradách

Kordinů

Zimní stadion

Obodř Podskalská k čp. 104 včetně

Obodř u rekultivované skládky

Obodř Na Vyhlídce od Pizzerie nahoru do kopce

BnJ Revoluční

BnJ Podolecká – k jezu

Středa

Pražská

U Cukrovaru

tř.Osvobozených politických vězňů

Dělnická

Tovární

V olšinách

Františka Adámka

Vrutická

V Zahradkách

Bratří Bendů

Spojovací

Mladská

V Koreji

Jana z Dražic

U Kostela

Lidická

Červíčkova

Lipnická

Komenského

U Školy

Kalistova

Šnajdrova

5.května (bez 1100l ohrádka za květinkou)

Nám. 17. listopadu (DPS čp. 593 4 ks 1100l)

Čtvrtek

Čeňka Prause

Pickova

Dr. Nováka

Krouského

Jiráskova

Žižkova

U Silvie

Soukalova

Dražická

Raabova (odbočka na Urbanovku k čp.433)

Nad Vinicemi

Kvapilova

Nad Remízkem

U Vodojemu

Modranská

Františka Borovičky

Václava Černého

Pátek

Boženy Němcové

Platanová

Ořechová

Mladská čp. 659 – 664

5.května (1100l ohrádka za květinkou)

Smetanova čp.39 (záložna)

Podolecká (Vyjma k jezu)

Vaněčkova

5. května

Vrťátkova

Na Kosince

Ladislava Vágnera

Nám. 17.listopadu čp.593 (DPS 4 ks 1100l)

Husovo náměstí

Smetanova

Tyršova

Miroslava Soumara

Letní stadion

Mělnická (Obodř)

Okolo parčíku Na Vyhlídce (Obodř)

Jiřího Wolkera (Obodř)

Sběrné dvory

Kbel 120

Otevírací doba pondělí 6–16 úterý 6–14:30 středa 6–16 čtvrtek 6–14:30 pátek 6–14:30 sobota zavřeno neděle zavřeno

Kosmonosy

Zpracování a recyklace odpadu

Eco-Retel

Průmyslová 862

Bakov nad Jizerou

Sběrný Dvůr

Pod Vápeníkovými 29401

Sběrný dvůr „Pod Vápeníkovými“ je od 2. ledna 2020 do 31.března 2020 otevřen každou středu od 14 do 17 hodin a každou sobotu od 8 do 12 hodin.

Mnichovo Hradiště

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr Mnichovo Hradiště

Hrnčířská ulice 1469

295 01 Mnichovo Hradiště

Otevírací doba pondělí 08:00 - 17:00 úterý zavřeno středa 08:00 - 17:00 čtvrtek 1.4. až 30.11.

08:00 - 17:00 pátek 08:00 - 17:00 sobota 08:00 - 12:00

+ květen až září do 16 h

12-12:30 h neděle zavřeno

Pauza je vždy od 12 do 13 hodin.