Vystrnadit ratolesti z (ne)bezpečí jejich internetových doupátek je mnohem těžší a záludnější úkol než vylákat z nory ospalého jezevce. Nepotřebujete k tomu ovšem loveckou zbraň, ani vycvičeného psa, ale jen trochu přípravy, nápadů a vlastního důvtipu. Tentokrát vám přinášíme tipy na hry, kterými jsme se my sami bavili v dobách, kdy nám vzrušení přinášel spíš záblesk ohně od táboráku než problikávání modrého světla počítačového monitoru.

Ano, první, co našim potomkům vždy na ukrácení dlouhé chvíle nabídneme, jsou karty – prší, žolíky nebo kanasta totiž nikdy neomrzí. Menší děti lze na nějaký čas zabavit i pexesem, nejlépe výtvarně nápaditým či takovým, jehož obrázky souvisejí s koníčkem, zájmy a věkem hráčů.

Deštivá odpoledne jsou také jako stvořená pro společenské hry, v mnoha domácnostech můžeme i dnes nalézt ohmatané Kloboučku, hop!, domino, Člověče, nezlob se!, dámu, Dostihy a sázky nebo (ve své jednoduchosti nepřekonatelné) Mikádo. A současný svět deskových her je rovněž neobyčejně pestrý – už jste zkusili Osadníky z Katanu, Krycí jména, Activity nebo Dixit?

Papír nabízí spoustu zábavy

Jste-li znalci dějin, přírody, filmu či hudby, můžete zkusit různé kvízy a vzdělávací hry. Některé lze stáhnout z internetu, jiné si naopak můžete sami vytvořit. Dozvíte se spoustu zajímavostí a provětráte své téměř zapomenuté znalosti.

Mezi vědomostní kvízy patří i kdysi oblíbená hra Jméno, město, zvíře, věc, země, rostlina. Pravidla jsou jednoduchá – každý hráč si vezme papír a nadepíše si sloupce podle dohodnutých kategorií, plus jeden pro bodování. Poté se zvolí ten, který řekne nahlas „a“ a v duchu pokračuje v přeříkávání abecedy, dokud jiný zvolený hráč neřekne „stop“. Do jednotlivých kolonek se píší slova patřící do dané kategorie a začínající na dané písmenko. Jakmile někdo vyplní všechny kolonky, kolo končí a počítají se body. Originální slovo je za deset bodů, pokud se některá shodují, započítá se bodů pět.

Zábavné a vděčné jsou samozřejmě i piškvorky. Každý z dvojice má jeden druh symbolu – kolečko, či křížek. Hráči se postupně střídají při vpisování symbolů do políček čtverečkovaného papíru. Cílem je vytvořit nepřerušovanou řadu pěti svých symbolů za sebou – vodorovně, svisle nebo šikmo.

Starší děti se zase často vyřádí při námořní bitvě, lodě jsou totiž další legendární hrou na čtverečkovaném papíře. A pravidla? Domluvíte si počet i velikost korábů a zakreslíte je do hracího plánu (který spoluhráči neukazujete) tak, že se nedotýkají ani jedním rohem – pak už se můžete vypravit na moře a potopit všechny lodě soupeře.

Jeden z dvojice začíná „střílet“, např. udá souřadnice 3E. Protihráč musí popravdě odpovědět, zda má v tomto políčku loď (nebo pouze její část). V případě, že protihráč minul, střílí druhý z hráčů, při zasažení lodi pokračuje dále ve střelbě úspěšný admirál. Pokud je některá loď zasažena celá, musí být o této skutečnosti zpraven i protihráč, používají se jednoduché a srozumitelné hlášky typu „voda“ a „zásah“. Hra se hraje buď na čas, nebo do úplného potopení všech lodí.

A co další oblíbená hra našich školních let – šibenice? Jeden z hráčů vymyslí slovo a na papír zakreslí tolik kratších vodorovných čar, kolik má daný výraz písmen. Spoluhráč říká písmena, o kterých si myslí, že by je slovo mohlo obsahovat. Pokud uhodne, autor napíše písmenko/a na vodorovnou čárku. V opačném případě zakreslí jednu část šibenice. Cíl je jasný – uhodnout slovo dřív, než je nebezpečný popravčí nástroj dokreslen.

A existují další podobně zábavné hry, k nimž stačí pouze tužka, papír a důvtip – přesmyčky, spojování čísel nebo obkličování… Stačí si jen vybrat – návody na mnohé z nich najdete na internetu či v dětských časopisech.

Tvoření je zábava

Vždycky je dobré si před prázdninami nakoupit omalovánky, vtipné či složitější (klidně také rozkládací antistresové, dají se totiž připevnit na zeď jako samostatná dekorace – ať už před, nebo po vybarvení), mít doma do zásoby plastelínu, modurit a tvořivou hlínu. Mnohé děti, i ty méně kreativní, totiž zbožňují modelování různých zvířátek, postaviček i hrnečků, které si mohou v troubě vypálit, pomalovat a věnovat někomu jako dárek.

Pořiďte si také barevné papíry, stužky, třpytky a korálky a podle fantazie (nebo předem vytištěných návodů) vyrábějte a tvořte, například šperky a dárky pro příbuzné či papírové lepené řetězy a hvězdičky „do zásoby“, za půl roku vám možná na stromečku udělají radost.

Zajímavou zábavou na dlouhá deštivá odpoledne je rovněž tvorba herbáře. Pokud si za slunečných dní nasbíráte zajímavé a krásné rostliny, můžete je právě teď zužitkovat. Stačí mít sešit s tvrdšími (třeba i barevnými) papíry, tenkou lepicí pásku, černou (nebo naopak bílou) popisovací tužku a samozřejmě trochu botanických a přírodovědných znalostí.

Slunce svítí možná až moc, co si třeba zahrát na schovávanou? Tuhle obyčejnou hru přece můžete vylepšit mnoha dalšími pravidly. A pozor – zásadní letní rekvizitou by měl být míč! Fotbalový, volejbalový, pro malé děti i nafukovací – kdysi jsme přece neustále hráli míčové hry, například vybíjenou. A po ruce měli badmintonové míčky a rakety, skákací gumu nebo švihadlo. Pokud ne, na chodník nebo asfalt jsme si křídou namalovali panáka a skákali až do omrzení.

Jestliže jsou vaše ratolesti dobrodružnější povahy, nalákejte je na tajuplnou šipkovanou. V přírodě udělejte nebo namalujte na zemi šipky, vyšlete děti v jejich směru, dokud nenarazí na další. U každého stanoviště můžete rafinovaně schovat obálku s úkoly a obtížnost se může pomalu stupňovat. Na konci by měl malé hledače čekat poklad, ideálně lákavý a možná i sladký.

Ani v autě nemusí být nuda

Ani v autě nemusíte spoléhat na mobil a tablet, otázce „Kdy už tam budem?!“ lze totiž elegantně předejít. Na dlouhé cesty se například výborně hodí hra Hádej, kdo jsem?! Pravidla jsou vlastně velmi jednoduchá – jeden z hráčů si vybere jakoukoli známou osobnost, ostatní hádají a kladou otázky, na něž smí odpovídající říkat pouze „ano“, či „ne“.

Hru můžete obměňovat a upravovat na variantu Hádej, co to je! Pokud chcete pro malé děti něco jednoduššího, navrhněte jim, ať si zahrají slovní fotbal. Podobné hry navíc rozvíjejí slovní zásobu, procvičují paměť, koncentraci, logické myšlení i jazykový cit.

Při pravidelné zastávce na odpočívadle nechte jednoho z vás bez mluvení pantomimou předvádět jím vymyšlené zvíře, zatímco ostatní hádají. Kdo uhodne první, promění se v němé zvíře sám. Rozruch a smích vždy způsobí i jakákoli hra na fanty typu Vadí, nevadí, zvláště u dětí, které se rády před ostatními předvádějí.

Jste zpátky v autě? Zkuste si s dětmi zahrát Příběh na pokračování. První řekne větu, druhý na něj naváže a pokračuje. Třeba tak se svými dětmi vymyslíte společně celý román. Můžete si určit i žánr (horor, detektivku nebo pohádku). Zábavné a napínavé je i opakování vět. První hráč začne vyprávět a řekne jednu větu. Druhý v řadě musí celou větu opakovat a navázat tou svojí. Třetí zopakuje první i druhou a doplní další. Jestlipak se dostanete až k desáté větě?

Nechcete zapojovat paměť? Zeptejte se dětí, jestli vidí z auta dobře na oblohu s mraky a vyprávějte si o tom, co by mohly představovat. Fantazii se meze nekladou a podobná zábava vám může vydržet skutečně dlouho.

A pozor, pokud se řidič a jeho navigátor potřebují soustředit, nemusejí být při dětské hře parťáky. Spoustu zábavy si děti užijí i bez vaší asistence. Máte doma nějaký starý fotoaparát? Nechte děti zaznamenávat dobrodružnou cestu jejich očima. Možná budete překvapeni, jaké originální a vtipné snímky pořídí. Po návratu z dovolené si z nich mohou vyrobit vlastní album, vybrat nejpovedenější obrázky, nalepit je a doplnit popisky a samolepkami – tak, jak jsme to v „bezpočítačové“ době dělávali i my.

Starší potomky můžete vést dokonce k tomu, aby si o prázdninách vedli svůj zážitkový deník, do kterého si mohou lepit obrázky, pohlednice, fotky či drobné artefakty z cest, jako peříčka, lístečky nebo jízdenky. Důležité je, aby děti měly v autě po ruce kapsář s průsvitnými kapsami, organizér či pastelky a papíry v přehledném boxu.

A když už v autě dojdou úplně všechny nápady a k moři je to ještě pořád proklatě daleko? Zazpívejte si! Společné zpívání v autě bylo kdysi přece běžnou zábavou. Vaše děti vás naučí své nejoblíbenější songy a vy jim na oplátku zazpíváte svoje staré hity. Třeba se navzájem inspirujete k neuvěřitelným pěveckým výkonům. Koneckonců, co vám brání, abyste po cestě na dovolenou nějakou píseň dokonce sami složili!

