Soutěžící sedí u stolu a má zavázané oči. Před ním je smícháno několik druhů mincí, podle věku zvolte počet.

Cílem hráče je co nejrychleji tyto mince roztřídit na hromádky.

Stopujte a napište si tabulku s rekordy.

Co se v místnosti změnilo?

Pošlete dítě za dveře. Ještě předtím ať si vryje do paměti celý interiér místnosti. V jeho nepřítomnosti přemístěte některou viditelnou věc (nebo ji úplně schovejte). Pak se dítě či kamarád zavolá zpět a snaží se uhodnout, která věc změnila místo.

Hádání myšlených věcí

Hráči se dohodnou na nějaké věci, na kterou se všichni soustředí. Hráč, který byl při dohadování mimo místnost, takže neví, o které slovo se jedná, se snaží toto slovo uhodnout. Ptá se jednotlivých hráčů (třeba i napřeskáčku) a ti mu odpovídají pouze „ano“ nebo „ne“. Postupně se vystřídají všichni hráči. Komu se podařilo slovo uhodnout na co nejmenší počet otázek, vyhrává.

Pírka ptáka péráka

Nastříhejte z barevného papíru patnácticentimetrové proužky a rozmístěte je různě po šatech „ptáka péráka“. Ideální jsou tzv. post-it lístky. Ptákovi zavažte oči. Hráči se jeden po druhém pokouší ptákovi jeden papírek sebrat, aniž by se jich dotkl „pták pérák“.

Foukací fotbal

Udělejte si malou kuličku z papíru (ještě lepší je pingpongový míček). Pak se rozsaďte po všech stranách stolu a nakreslete křídou uprostřed okraje každé strany malou branku o šíři asi 10 cm. Výška branky je 5 cm.

Hráč každé strany stolu hraje proti třem brankám stran ostatních. Gól je tedy, když kulička, poháněná po stole foukáním hráče, vběhne do některé z branek.

Je-li vás málo na obsazení všech čtyř stran stolu, hrajte jen na dvou stranách.

Mechový hrášek

Pusťte jaro do bytu – stačí kousek mechu a dvě tři kuličky hrášku nebo fazolky – zabalíme do mechu, stáhneme nitkou, provázkem, mechovou kuličku necháme (třeba přes noc v misce) nasát vodu a pak pověsíme někam na oči. Pár dnů nic, ale až začne luštěninka klíčit, to bude teprve zábava.

Co je to za zvuk či píseň?

Přehráváme dětem různé zvukové efekty třeba z youtube.com: zvuky zvířat, strojů, domácích spotřebičů. Úkolem je rozlišit, k čemu zvuk patří. Podle vyspělosti dětí volíme i náročnost ukázek. Pouštět lze například i úryvky známých písní.

