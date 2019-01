Všichni jsme herci aneb Co by kdyby

Unikátní představení v rámci Noci divadel 2017! Představení uvádíme ve stylově upraveném foyer divadelního sálu Domu kultury a pro omezený počet diváků.

Přijměte pozvání do jednoho z předních pražských divadel, kde se právě zkouší Goethův opus magnum - divadelní hra Faust, členové souboru i další zaměstnanci divadla žijí své životy a za jehož zdmi běží kolem velké dějiny.

Na totéž místo, do divadelního klubu, zákulisí i ředitelny, vás Divadýlko pozve během představení rovnou třikrát. Pokaždé však budete svědky zcela jiného příběhu. Vydáváme se totiž do vod alternativní historie. A tak jednou budeme sledovat osudy herců, kulisáků i těch, kteří tahají za nitky, ve světě, kde se komunisté v roce 1948 chopili moci a mají před sebou ještě přes 30 let totalitní vlády, podruhé ve světě, v němž tažení Velkoněmecké říše během 2. světové války bylo korunováno úspěchem a Československo je i v 50. letech součástí protektorátu, a potřetí ve světě, kdy se "vítězný" Únor nekonal, demokraté své pozice obhájili a prezidentem se stal Jan Masaryk. Třikrát stejné prostředí, třikrát stejné postavy, ale vždy jiné příběhy...

Režie a dramatizace dle novely Václava Holance: Petr Matoušek

Hrají: Petr Havlík, Lukáš Fila j.h., Kateřina Luňáková, Radek Kotlaba, Václav Hájek, Jitka Urbanová, Pavel Wieser j.h., Štefan Greguš, Libuše Mikulecká, Blanka Kučerová, Marcela Paterová, Petr Matoušek, Libor Ševců, Martin Weiss, Luboš Dvořák, Kateřina Roscová, Ladislav Niklíček j.h., Kristýna Licinbergová, Jan Jíše, Roman Dušek, David Durdis