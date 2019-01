Vrch Mužský a Drábské světničky skýtají příležitost k hezkému výletu

Se svými 463 metry je vrch Mužský dominantou a nejvyšším bodem mladoboleslavského okresu. Nabízí dechberoucí výhled na Jizerské hory, Český Ráj, Bezděz a Ralsko, který lze ještě zesílit při západu nebo východu slunce. Kamenná mohyla na jeho vrcholu připomíná boje, které se v blízkosti kopce odehrály za prusko-rakouské války. Z Mužského je to co by kamenem dohodil na skalní hrad Drábské světničky, unikátní systém pískovcových skalních bloků, do nichž lidé v minulých staletích tesali svá útočistě před válečnými vřavami. Kdo se naopak z Mužského vydá na stranu opačnou, ten se může ztratit v chladivém stínu lesů, obrůstajících blízké Příhrazské skály. Všemi směry provede turisty kvalitní značení.