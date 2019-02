Vrací se hra Bez roucha

Zábavným a až ztřeštěným pohledem diváci nahlédnou do divadelního zákulisí těsně před premiérou, během repríz a vůbec ze všech stran. „Jak se zkouší divadlo? Co se stane, když si herci zapomenou na výstup přinést rekvizitu? A co když jim vypadne text? Má na zkouškách hlavní slovo vždy jen režisér? Existuje mezi herci přátelství? Na všechny tyto otázky je odpovědí anglická komedie Bez roucha, která je sondou do divadelního zákulisí,“ stojí v oficiální anotaci hry. Divadlo se odehraje v pondělí 4. února od 19 hodin.