Vojna bude v Dobrovici

Na tréninkové hřiště v Dobrovici v sobotu dorazí vojenská technika, nad hlavami lidí budou přelétat letadla a z nebe se snesou parašutisté. Žádná válka ani invaze se ale konat nebude – to by na místě také netančil dětský taneční soubor a mažoretky. Začíná dětský den s vojenskou tematikou, který se počíná od 13 hodin a potrvá až do odpoledne. Kromě zmíněných atrakcí se bude také předvádět trénink policejního psa, zásah vojenské policie či hašení hořícího auta.

Program:

13.00 zahájení

13.45 ukázka výcviku a zásahu policejních psů

14.15 vystoupení Sportovně tanečního centra L&P Pik Dance

14.30 ukázka armádní techniky 80. let

zásah vojenské policie

hašení hořícího auta

15.30 přelet historického letadla

seskok parašutistů

16.00 bojová ukázka z 2. světové války

17.00 bojová ukázka z 1. světové války

Časy jsou pouze orientační, budou přizpůsobeny průběhu programu.