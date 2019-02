V Domě kultury proběhne divadelní představení společnosti Divadýlku na dlani s názvem Vávra aneb Všechno co jste chtěli vědět o Maryše a báli jste se Mrštíků zeptat a to už ve čtvrtek 28. února od 19.30. Jak už sám název napovídá, herci divadla pojali jednu z nejslavnějších her Čech po svém. V představení se předvedou Tereza Juhaňáková, Petr Havlík, Simona Matoušková, Libuše Mikulecká, Václav Hájek, Blanka Kučerová, Jan Jíše, Petr Matoušek, Martin Weiss, Radek Kotlaba a Ladislav Niklíček.