V Bělé pod Bezdězem můžete obdivovat načesané panenky

Dnes a ještě posledních několik srpnových dní můžete navštívit unikátní výstavu panenek. Městská kulturní zařízení v Bělé a Klub panenek připravily výstavu od pondělí do čtvrtka v čase od devíti do půl dvanácté a od dvanácti do šestnácti hodin.

V pátek je možné navštívit výstavní sál na bělském náměstí a prohlédnout panenky v době promenádních koncertů. Členové klubu panenky sbírají a také se velmi pečlivě starají o jejich opravy, oblečení a vlasy.