Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí.

Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým brát a chudým dávat.

Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě.

Kam až může vést lidská hloupost ve spojení s nešťastnou shodou okolností?!