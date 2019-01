Turisté z Hradiště zvou na výlet

Již podruhé v řadě vyrazí v neděli 23. září Klub českých turistů Mnichovo Hradiště do Besedických skal. Sraz účastníků výletu je ve 12.45 hodin na autobusové zastávce u zdravotního střediska v Mnichově Hradišti. Trasa, vedoucí skalními městy nebude náročná co do počtu kilometrů a bude vhodná i pro rodiny s dětmi. Předpokládaný návrat do Mnichova Hradiště bude vlakem z Malé Skály v 16.56 hodin. Pro opozdilce má klub nicméně zjištěny také pozdější spoje.